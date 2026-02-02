Benzema revolucionó Arabia Saudita: dejó Al Ittihad y fichó por Al Hilal

El delantero francés Karim Benzema revolucionó en los últimos días la liga de Arabia Saudita, después de que se anunciara su salida del Al Ittihad para convertirse en la nueva estrella del Al Hilal.

A pesar de que no se realizó ningún pronunciamiento oficial, se pudo conocer que la no continuidad de Benzema en Al Ittihad tuvo que ver con la oferta de renovación que le pusieron sobre la mesa, la cual no cumplió con sus expectativas.

De esta manera, el francés dejó en Al Ittihad con un registró 86 partidos jugados, 57 goles y 18 asistencias, además conquistó una Liga Profesional Saudí y una Copa del Rey de Campeones.

Benzema, figura de Al Hilal

En Al Hilal, Karim Benzema llega con el objetivo de recuperar el título de la Liga de Arabia Saudita y será dirigido por el italiano Simone Inzaghi.

El francés compartirá equipo con otras figuras de talla internacional como Bono, Kalidou Koulibaly, Theo Hernández, Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić y Darwin Núñez.

Benzema, que portará el número 90, podría debutar 2l jueves 5 de febrero en el duelo en condición de visita frente a Al Okhdood Club.

Finalmente, uno de los encuentros más atractivos que disputaría el francés en su nuevo equipo estaría programado para el 19 de febrero cuando Al Hilal se mida con su exequipo Al Ittihad.