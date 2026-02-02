Cristiano Ronaldo rompe todo: negación total con Al Nassr

Sin duda alguna, la marca que quiere romper Cristiano Ronaldo es poder llegar a esa cifra de los 1,000 goles anotados como profesional. Le faltan poco más de 35 para alcanzar ese punto en su carrera deportiva y sacando argumentos de que la edad no importa.

Vea también: Atacante de Selección Colombia tiene nuevo equipo en 2026

Por esta razón, jugar en lo que resta del año con el Al Nassr y con la selección de Portugal será esencial para alcanzar a esa cifra de los mil goles. Sin embargo, en la siguiente fecha de la Primera División de Arabia Saudita visitando a Al Riyadh, el astro portugués tomó una decisión polémica.

LA DECISIÓN QUE TOMÓ CRISTIANO RONALDO PARA LA SIGUIENTE FECHA DE LA LIGA DE ARABIA SAUDITA

Todo empezó desde hace unas semanas en el partido entre el Al Nassr vs Al Ittihad. Cristiano Ronaldo enfrentando a su anterior compañero en el Real Madrid, Karim Benzema. Pasaron los días y apareció el rumor de que el francés iba a cambiar de aires firmando con el Al Hilal.

Le puede interesar: VAR protagonizó polémica expulsión de Carrascal: Flamengo perjudicado

Estos movimientos tan repentinos son los que ponen al límite a Cristiano Ronaldo y que generan revuelo por la pelea que hay entre el equipo del portugués y el del galo en la Primera División de Arabia Saudita.

Con este posible movimiento, Cristiano Ronaldo rompió con todo criticando el ‘favor’ que le están haciendo a un rival directo como el Al Hilal con la llegada de Karim Benzema. Y es que, CR7 va en contra completamente con los dirigentes de la Primera División de Arabia Saudita, y el Ministerio del Deporte.

Al Hilal es el club más ganador de la Primera División de Arabia Saudí con 19 trofeos. Le sacan nueve de diferencia al Al Ittihad y diez al Al Nassr. La situación con Cristiano ya explotó hasta el punto de negarse a seguir jugando con el club como protesta ante los organizadores de la liga.

Cristiano Ronaldo señaló que los encargados de la Primera División de Arabia Saudí, junto con el Ministerio del Deporte favorecen muchísimo al Al Hilal, especialmente con ese movimiento de Karim Benzema que ya está dando de qué hablar.

Lea también: Nuevo delantero del América reveló detalles de su llegada a Colombia

Otro de los motivos que acabó con la paciencia del astro portugués tiene que ver con la precariedad en el mercado de fichajes del Al Nassr que no hizo mayores fichajes a lo largo del libro de pases.

Con estos dos escenarios que inquietan a Cristiano Ronaldo, el luso se negó a jugar con el Al Nassr, por lo menos en el partido frente al Al Riyadh. Su regreso, en caso de que se solucionen las cosas será ante el Al Ittihad en condición de local.