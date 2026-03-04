Blooming vs San Antonio Bulo Bulo EN VIVO HOY miércoles 4 de marzo - Copa Sudamericana

Este miércoles 4 de marzo se disputará el compromiso entre Blooming y San Antonio Bulo Bulo, correspondiente a la fase previa de la Copa Sudamericana, instancia que definirá a uno de los clasificados bolivianos a la fase de grupos del certamen continental.

El encuentro se jugará en el estadio Ramón Aguilera Costas, escenario habitual del conjunto celeste, que buscará hacerse fuerte en condición de local para asegurar su presencia en la siguiente ronda de la competición organizada por la Conmebol.

La serie se disputará a partido único, por lo que ambos equipos están obligados a buscar la victoria durante los 90 minutos reglamentarios. En caso de empate al finalizar el tiempo regular, el clasificado se definirá directamente mediante cobros desde el punto penal, sin tiempos extra.

El equipo que resulte ganador avanzará de manera directa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que el perdedor quedará eliminado y sin participación internacional durante el resto de la temporada.

Blooming vs San Antonio Bulo Bulo: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 4 de marzo

El partido Blooming vs San Antonio Bulo Bulo por la fase previa de la Copa Sudamericana se disputará este miércoles 4 de marzo a partir de las 18:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Disney +; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

España: 23:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00

Bolivia y Venezuela: 18:00

Estados Unidos: 18:00 (D.C. y Florida) - 17:00 (Chicago) - 14:00 (Los Ángeles)

México: 16:00