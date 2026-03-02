Buena noticia para Bolivia rumbo al repechaje del Mundial: Martins volvió al gol

Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de la selección de Bolivia, volvió a las canchas después de más de dos años después de su retiro con una doble misión: defender los colores de Oriente Petrolero y disputar la repesca del Mundial Norteamérica 2026 en marzo.

El domingo 1 de marzo de 2026, el estadio Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz de la Sierra vivió una jornada inolvidable para la afición de Oriente Petrolero. En el marco de la revancha del Torneo de Repechaje de Verano 2026, el conjunto verdolaga se impuso de forma contundente por 5-1 ante Real Tomayapo, triunfo que no solo permitió al equipo avanzar a la siguiente ronda, sino que marcó el regreso soñado de Marcelo Martins al fútbol boliviano.

Gol de Marcelo Martins en su debut con Oriente Petrolero

Tras más de dos años sin disputar un partido oficial en Bolivia, Martins hizo su esperado retorno al club que lo vio nacer futbolísticamente, desatando una ovación ensordecedora desde el momento en que ingresó al gramado a los 60 minutos de juego.

Oriente Petrolero impuso su ritmo y fue Kevin Soni quien abrió el marcador desde el punto penal a los 32 minutos, y en la segunda mitad Leonardo Vaca (64’) y Jorge Lovera (87’) ampliaron la ventaja, consolidando el dominio del verdolaga. A ellos se sumó un tanto de Nabil Nacif (92’), dejando el partido prácticamente sentenciado.

Pero fue justo en el cierre del encuentro el momento que quedará guardado en la memoria de los hinchas, ya que fue sobre los 98 minutos cuando reapareció Martins, quien se hizo cargo de un penal sancionado en favor de Oriente.

El veterano delantero encaró con serenidad, superó al portero y definió con potencia para sellar el 5-1 definitivo, desatando los festejos entre sus compañeros y la afición. Ese gol no solo sumó en el marcador, sino que representó un momento emotivo para el delantero, que busca consolidar su regreso y acercarse a una posible convocatoria con la selección nacional de Bolivia.

¿Cuándo jugará Bolivia el repechaje al Mundial 2026?

Según lo programado, Bolivia afrontará su primera fase del repechaje el 26 de marzo de 2026 en el Estadio BBVA en Monterrey, México, enfrentándose a Surinam en la modalidad de partido único a partir de las 19:00 (hora boliviana). En caso de superar ese primer partido frente a Surinam, Bolivia jugaría un segundo compromiso el 31 de marzo de 2026 contra Iraq, también en Monterrey, en la final de su ruta del repechaje.