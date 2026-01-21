Boca Juniors superó a Marino Hinestroza y ahora quiere a otro colombiano 'top'

Pavoroso arranque de año para Boca El equipo xeneize sufre por la caída del pase de Marino Hinestroza, el equipo que dirige Ubeda y del cual Román Riquelme es el presidente, no se reforzó para la temporada 2026, torneo local y Copa Libertadores.

Marino Hinestroza fue anunciado en varias oportunidades por varios medios de comunicación, desde la interna de Boca se conoció: “No estamos preocupados, porque tenemos claro que no necesitamos diez jugadores nuevos”.

Riquelme aseguró en el canal de Boca este enero: “En enero del año pasado habían llegado siete jugadores y estábamos todos felices. Se escuchaba en la tele que era el mejor mercado de los últimos años 20 años del club. A partir de mayo, junio, pudimos incorporar a Braida, a Pellegrino y después llegó el jugador que todos queríamos, Paredes. Sin dudas no tenemos que volvernos tan locos, tenemos un gran plantel”.

Se lesionó Merentiel: Boca Juniors sufre por la ofensiva

La lesión de Merentiel, sin embargo, expuso que el plantel no estaba tan bien armado. Porque de los tres nueve había dos que no estaban en condiciones físicas, el uruguayo sufrió una distensión muscular de segundo grado durante el amistoso del pasado domingo ante el Olimpia paraguayo y se perderá al menos los primeros tres partidos del Torneo Apertura de Argentina que comienza este jueves.

La lesión del delantero uruguayo a días del comienzo de la temporada representa un duro golpe para Boca Juniors, que buscará este año romper una racha de más de tres años sin títulos, con la Copa Libertadores como principal objetivo.

Boca recibe ofrecimientos de varios jugadores: ¿otro colombiano diferente a Marino?

la periodista Yoana Don escribió en redes sociales: “Se terminó la novela del verano. Qué bien le hubiera quedado la de Boquita”. La respuesta no tardó en llegar. Hinestroza comentó esa historia con una frase tan breve como contundente: “Qué lindo hubiera sido”, acompañada por un emoji llorando.

Según informó el periodista Marcelo Nasarala en ‘Radio Splendid’, “un empresario ofreció a Boca a Kevin Serna, el extremo que el año pasado jugó en Fluminense”.

El equipo de Rio de Janeiro compró a Kevin Serna por 1,2 millones de euros a Alianza Lima. En este momento cuesta 5 M€ y su aumento ha sido de 3,8 millones de euros. Resta esperar que determinación tomará la directiva xeneize, si finalmente incorporan a algún colombiano para su plantilla y los desafíos del 2026.