[Video] Jermein Peña explotó contra los hinchas previo a la Superliga

Santa Fe y Junior se enfrentan por el partido de vuelta de la Superliga, tras igualar 1-1 en el de ida, y definen al primer campeón del fútbol colombiano en 2026. A su llegada a la capital, los barranquilleros vivieron un duro momento con algunos fanáticos que esperaban su arribo a la capital del país.

Junior visita Bogota por la final de la Superliga de vuelta que juega contra Santa Fe

Los capitalinos buscan ganar por quinta vez este título, por el que se enfrentan los ganadores de las dos ligas del año anterior, mientras que los barranquilleros apuntan a levantar el trofeo por tercera ocasión.

Los locales llegan motivados tras llevarse un punto de la ida, con una anotación del veterano Hugo Rodallega, y tras debutar en la liga colombiana con un empate 1-1 en casa contra Águilas Doradas, un juego en el que el estratega uruguayo Pablo Repetto utilizó una nómina mixta para el encuentro ante Junior.

Junior, por su parte, no inició la temporada de la mejor manera y cayó 0-2 en casa el domingo contra el Deportes Tolima, al que un mes antes le ganó la final.

El equipo barranquillero, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, no contará con el veterano delantero Teófilo Gutiérrez, anotador del tanto en la ida, porque fue expulsado por doble amonestación.

Ante la mirada de la policía, Jermein Peña encaró a algunos hinchas que le pidieron la chaqueta

Previo al juego de vuelta de la Superliga ante Santa Fe, se dio un tenso cruce entre los jugadores de Junior y sus hinchas. El lamentable hecho se dio en el hotel de concentración, Wyndham de Bogota, en donde un grupo de aficionados esperaban a los jugadores para darle la bienvenida.

Las imágenes muestran a Jermein Peña encarando a algunos aficionados luego de que ellos lo halaran e intentaran quitarle algunas prendas. Específicamente la chaqueta del jugador, perteneciente a la vestimenta oficial del club.

La grabación evidencia como los propios fanáticos no le permitieron el tránsito normal a sus propios jugadores, aprovechando el tumulto para pedir autógrafos, fotos y hasta prendas; entre Guillermo Paiva también se vio un poco ofuscado ante la situación, en la grabación se le ve enojado ante el bochornoso momento.



