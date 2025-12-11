Boca Juniors va de nuevo por delantero de la Selección Colombia; reactivó interés

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes, donde uno de los grandes equipos del fútbol en América Latina va analizando posibles incorporaciones para lo que serán los desafíos del 2026, así lo va haciendo Boca Juniors tras su reciente eliminación del campeonato argentino (cayó en semifinales 1-0 ante Racing).

El equipo Xeneize que actualmente es dirigido por el técnico Claudio Úbeda, ya piensa en lo que será la siguiente temporada y analizando la conformación de la nómina ha reactivado el interés que desde hace varios meses ha presentado con un delantero de la Selección Colombia.

Boca Juniors tiene en su radar a delantero de Nacional

El conjunto ‘Azul y Oro’ que ya obtuvo boleto para disputar la Copa Libertadores del 2026, busca robustecer su ataque y no ha dejado de tener en su radar a Marino Hinestroza, delantero de 23 años que milita en Atlético Nacional y que según cuenta el periodista Julián Capera, vuelve a generar interés en Boca en este mercado de fichajes.

La fuente menciona queel secretario técnico del equipo argentino, Marcelo Delgado, reconoció el seguimiento que se le hace al delantero caleño: “es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y esperamos poder contar con la mayoría de los jugadores que podamos traer a la institución".

Los números y el precio de Marino Hinestroza

El futbolista que ha sido incluido en convocatorias de la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo y que debutó con la camiseta ‘Tricolor’ en junio pasado en el empate 0-0 ante Perú por Eliminatorias, está tasado actualmente en 4.8 millones de euros según datos de Transfermarkt.

Por otro lado, el extremo derecho no se logró destacar tanto en ese segundo semestre del año, registrando 2 goles y 4 asistencias en 22 partidos disputados en la presente Liga BetPlay, mientras que en la Copa Libertadores con Nacional, Marino aportó un gol y tres asistencias en 7 juegos.