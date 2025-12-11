Daniel Muñoz será operado: ¿Cuánto tiempo tendrá de incapacidad?

En cuestión de seis meses se jugará la Copa del Mundo con la Selección Colombia como protagonista. Néstor Lorenzo tendrá que definir la lista de 26 jugadores en donde, seguramente si está en buen momento, Daniel Muñoz estará convocado para afrontar el gran reto con el país en Estados Unidos, México y Canadá.

Sus goles y asistencias, además de su liderazgo en el Crystal Palace hablan por sí solos. Infortunadamente el club londinense no podrá contar por un largo rato con Daniel Muñoz por una lesión que el lateral y Oliver Glasner afirman que no es para nada grave, pero sí le tomará un tiempo.

En el último partido ante el Fulham, Daniel Muñoz no estuvo en la convocatoria. Aparecieron las dudas con su ausencia y Oliver Glasner afirmó que todo se debía a una molestia en su rodilla. Esperaba tenerlo para la siguiente fecha frente al Manchester City, pero no será posible. Su recuperación tomará un buen tiempo.

Antes de afrontar un nuevo reto internacional contra el Shelbourne en Irlanda, Oliver Glasner reveló el problema que tienen con Daniel Muñoz, “Mateta y Daniel (Muñoz) se quedaron en casa. Así que tenemos malas noticias sobre Daniel Muñoz: tendrá que operarse de la rodilla. Así que lo extrañaremos durante unas semanas".

¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ AFUERA DE LAS CANCHAS?

Tendrán que intervenirlo y eso le podría quitar protagonismo al lateral derecho que esperaba llegar con la regularidad necesaria para afrontar la Copa del Mundo como el lateral derecho titular. Oliver Glasner afirmó que ante la ausencia de Daniel Muñoz tendrán que improvisar con un reemplazo ideal para tapar una baja sensible.

Lo que ya es un hecho es que el lateral se perderá lo que resta del año. La operación impedirá que sea de la partida en los últimos juegos del 2025. Daniel Muñoz entregó su parte y el tiempo de recuperación que tendrá en conversación con el canal oficial del club.

Daniel afirmó que, “el pronóstico es de cuatro a seis semanas. Después debería estar listo para jugar, pero, de nuevo, siempre que hay que someterse a una cirugía, nunca se sabe. He tenido varias en mi carrera, por eso siempre soy un poco cauteloso", en ese sentido, deberá estar afuera por casi dos meses.

La Selección Colombia podría estar tranquilo con el panorama que vive Daniel Muñoz, pues no correría peligro para el Mundial de acuerdo con su pronóstico inicial. Sin embargo, habrá que aguardar por su nivel físico, dado que fue cauteloso y que nunca se sabe qué sucede después de una cirugía.

LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÍA DANIEL MUÑOZ EN EL CRYSTAL PALACE

Pese a que es uno de los grandes referentes de la institución, el club logró ganar sin la presencia del colombiano dentro de la nómina por la lesión. Se perdió el juego contra el Fulham y estaría afuera por casi dos meses.

En ese sentido, Daniel Muñoz no estará en lo que resta del 2025 contra el Shelbourne Football Club por la Conference League, Manchester City, KuPS por el torneo internacional, Leeds United, Arsenal por la EFL Cup y Tottenham en el año.

Si se cumplen con las cuatro semanas que representa un mes, Daniel Muñoz no alcanzaría a llegar para el primero de dicho mes contra el Fulham, Newcastle y Aston Villa. Si son seis semanas, tampoco estaría con el Macclesfield por la FA Cup ni con el Sunderland el 17 de enero.