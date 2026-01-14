Boca Juniors vs. Millonarios: alineaciones confirmadas para la Copa Miguel Ángel Russo

El estadio La Bombonera ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, será el recinto deportivo dónde se desarrollarán las acciones del partido protagonizado por Boca Juniors y Millonarios, duelo de carácter amistoso que sirve también de homenaje para Miguel Ángel Russo, entrenador argentino que dirigió a estas dos instituciones.

El equipo ‘embajador’ viene de perder por la mínima diferencia ante River Plate, pero demostrando poco en zona de ataque, así que los hinchas esperan un cambio en las intenciones para este compromiso ante el cuadro Xeneize, el cual marcará la primera vez en la historia de Millonarios jugando en La Bombonera.

Alineaciones confirmadas para el duelo entre Boca y Millonarios

En lo que respecta al equipo dirigido por Claudio Úbeda y según información de TyC Sports, Boca tendrá varias novedades para este partido, teniendo en cuenta que Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia ni siquiera participaron del equipo suplente por distintas molestias físicas que adolecen.

Así las cosas y buscando una alineación táctica de 4-3-3, el equipo argentino irá con Agustín Marchesín en el arco; línea defensiva con Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; el español Ander Herrera, Leandro Paredes y Milton Delgado en el medio campo; mientras que Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos estarán en zona de ataque.

Así va el equipo de Hernán Torres para jugar en La Bombonera

Varios cambios se presentan con respecto al equipo que el técnico Hernán Torres presentó ante River Plate el pasado domingo, una alineación donde tiene entre otras cosas la presencia del arquero Guillermo de Amores y el delantero argentino Rodrigo Contreras.

A esos nombres se le sumará Samuel Martín, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia y Alex Moreno Paz en la zona defensiva, en el medio campo estará David Mackalister Silva, Sebastián del Castillo, Álex Castro y el chileno Rodrigo Ureña, mientras que en el ataque jugará Julián Angulo y Rodrigo Contreras.