Así va el historial de enfrentamientos entre Boca Juniors y Millonarios

Boca Juniors y Millonarios protagonizarán este miércoles 14 de enero de 2026 el cuarto capítulo de su historial, cuando se enfrenten en el estadio La Bombonera en un nuevo duelo amistoso que ha despertado expectativa entre las dos aficiones.

A lo largo de la historia, ambos clubes solo se han enfrentado en tres ocasiones, todas en partidos de carácter amistoso, sin que hasta ahora hayan coincidido en competiciones oficiales organizadas por Conmebol u otras entidades.

Antecedentes de Boca Juniors vs Millonarios

El primer antecedente se remonta al 17 de febrero de 1957, cuando Boca Juniors visitó a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá. Aquel encuentro terminó con empate 0-0, en un contexto marcado por el prestigio internacional que tenía el fútbol colombiano en ese entonces.

El segundo cruce llegó varias décadas después, el 2 de septiembre de 2005, nuevamente en El Campín. En esa oportunidad, Millonarios se impuso 2-1, gracias a un doblete de Martín García, mientras que para el conjunto argentino descontó Claudio Morel Rodríguez.

El tercer y último antecedente data del 25 de julio de 2012, en el marco de un Torneo de Verano disputado en Bogotá. En ese compromiso, Boca Juniors se quedó con la victoria por 2-1, con anotaciones de Cristian Chávez y Walter Erviti, mientras que José Luis Tancredi marcó para el equipo azul.

Tras más de una década sin enfrentamientos, ambos clubes volverán a verse las caras este 14 de enero, en un partido que tendrá un valor simbólico especial y que marcará un nuevo episodio en esta corta historia.

Será, además, la primera vez que Millonarios visite La Bombonera para enfrentar a Boca Juniors, un escenario emblemático del fútbol mundial que le dará un condimento especial al compromiso.

El duelo se disputará en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, trofeo creado en homenaje al entrenador fallecido el año anterior, quien logró títulos importantes dirigiendo tanto a Boca Juniors como a Millonarios, dejando huella en ambas instituciones.

El partido está programado para iniciar a las 5:00 de la tarde (hora colombiana) y contará con presencia de público, en un ambiente que promete ser intenso y cargado de historia, más allá de su carácter amistoso.