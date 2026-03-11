Bodø/Glimt vs. Sporting EN VIVO: Champions HOY miércoles ¿dónde ver? Hora y canal

El ‘Aspmyra Stadion’ ubicado en la ciudad de Bodø, Noruega, será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que será protagonizado por el Bodø/Glimt y el Sporting de Portugal.

El sorprendente equipo noruego, que viene de eliminar al Inter de Milán en uno de los cruces de ‘playoffs’ con un marcador global de 5-2, buscará seguir por la senda la victoria en esta UEFA Champions League al enfrentar al equipo del colombiano Luis Javier Suárez.

El equipo de Luis Javier Suárez va contra la revelación de la Champions

Por su parte, el conjunto del Sporting de Portugal llega a este compromiso de octavos de final luego de avanzar directamente a esta instancia, equipo que seguramente tendrá de titular al colombiano Suárez, goleador de los ‘Leones’ que recordemos lleva cuatro goles y una asistencia en ocho partidos disputados.

Cabe recordar que en esta Champions League, el Bodø/Glimt ha sacado resultados destacados frente a rivales de altísima categoría, como el 2-2 en casa del Borussia Dortmund, el triunfo 3-1 de local ante Manchester City, además de la victoria 2-1 al Atlético de Madrid en Noruega.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Bodø/Glimt vs. Sporting

El partido correspondiente al juego de ida en uno de los cruces de octavos de final en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo a partir de las 3:00 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en toda Latinoamérica por ESPN y Disney+, plataforma en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica.

En México se podrá disfrutar del compromiso por TNT Sports, TNT Go y Max México, en Argentina también se podrá ver el partido por Fox Sports, mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar CBS Sports Network, Paramount+, fuboTV o por la playtaforma en 'streaming' de ViX.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.