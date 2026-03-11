FIFA decidiría reemplazo de Irán en el Mundial: ¿Cuáles son las selecciones opcionadas?

La retirada de Irán del Mundial 2026, anunciada por su ministro de Deportes, aún no oficial ante la FIFA, abre la expectativa de otra selección asiática, la iraquí, que se ganó el derecho a jugar la repesca internacional, pero no le asegura una plaza, ya que el reglamento de la competencia es ambiguo al respecto.

¡Selecciones candidatas! FIFA decidiría sustituto de Irán en el Mundial

El reglamento de la FIFA establece que "si una asociación participante se retira o es excluida, el Consejo FIFA decidirá al respecto a su entera discreción y podrá decidir sustituir a la asociación participante en cuestión por otra". Esto abre un panorama de varias posibilidades.

Lea también Infantino y Trump confirmaron el futuro de Irán en el Mundial

Un reemplazante de Asia. Lo más lógico sería pensar en que otra federación asiática tome el lugar vacante de Irán. ¿Las candidatas? Irak, que tiene que jugar el Repechaje ante el ganador del Bolivia-Surinam, y Emiratos Árabes Unidos, que perdió el puesto en la Repesca ante Irak.

Un reemplazante por Ranking FIFA. La norma habla de que el Consejo FIFA puede decidir "a su entera discreción", por lo que no es una locura pensar en que la casa madre del fútbol mundial opte por asignar ese cupo a algún seleccionado pesado de buen rankeo que quede afuera; Italia asoma como candidata si no supera el Repechaje.

Sin reemplazante. En la misma línea que el punto anterior, la norma escribe que la FIFA "podrá decidir sustituir a la asociación participante en cuestión por otra", pero también puede no hacerlo. La "entera discreción" de la FIFA podría optar por no mover demasiadas piezas y mantener al Grupo G con tres países. ¿La gran dificultad? Al tener un partido menos, los pone en una seria desventaja pensando en una clasificación como mejor tercero.

Pensando en el repechaje del Mundial 2026: Irak denuncia problemas con motivo de la guerra

Antes de la renuncia de Irán, Irak ya denunció los problemas que, con motivo de la guerra, está teniendo para preparar esa repesca, situación que también podría afectar al conjunto emiratí.

"Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos", dijo este miércoles la federación iraquí de fútbol en un comunicado en Instagram.

“Además, varias embajadas permanecen cerradas en estos momentos, lo que impide que varios jugadores profesionales, miembros del personal técnico y médico obtengan visas de entrada a México”, agregó.