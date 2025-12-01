Bolivia se acerca al Mundial 2026; recibió inesperada ventaja para el repechaje

Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, certamen avalado por la FIFA que va ultimando sus detalles previos para lo que será la fiesta del fútbol en junio del año entrante.

Tras el sorteo que se llevará a cabo en Washington, Estados Unidos, las selecciones clasificadas conocerán los rivales que tendrán en la fase de grupos, incluso, los equipos que pelearán el repechaje sabrán en cual zona quedarán ubicados de acceder a esa instancia, así que la Selección de Bolivia está atenta a lo que suceda.

Bolivia y la ‘ventaja’ que tendrá contra Surinam

El equipo del Altiplano deberá enfrentar al conjunto centroamericano en uno de los cruces que tendrá el repechaje intercontinental al Mundial 2026 (el otro será entre Jamaica y Nueva Caledonia), duelo pactado a disputarse el próximo 23 de marzo en Monterrey, México.

Para ese importante compromiso, la selección boliviana se ha enterado de una noticia que podría ser asimilada como una ventaja, pues de acuerdo con información del periodista Guillermo Arango, el entrenador de Surinam (Stanley Menzo) ha renunciado a su cargo, dejando al conjunto de la Concacaf en búsqueda de un nuevo DT.

La sensible baja que tendrá Surinam en el repechaje contra Bolivia

La salida de Stanley Menzo representa un problema para la Selección de Surinam, pues el hombre que bajo su dirección técnica llegó a los cuartos de final de la Liga de Naciones, clasificó a la Copa Oro 2025 y consiguió este repechaje intercontinental quitándole cupo a equipos tradicionales como Costa Rica y Honduras, no estará en el banquillo para lo que será el mini-torneo previo al Mundial 2026.

La fuente no indicó las razones de la salida del técnico, sin embargo, independientemente a las razones de su renuncia, no es positivo que un equipo pierda a su entrenador a poco tiempo de afrontar un partido tan importante, obligando a que otro DT debute para ese repechaje con un tiempo de trabajo muy limitado.

Cabe mencionar que de superar al equipo de Surinam, la Selección de Bolivia se tendrá que ver las caras contra Irak, el último rival que enfrentará para acceder a la fase de grupos del certamen orbital.