Bolivia vs Brasil EN VIVO HOY sábado 7 de febrero - Sudamericano sub 20 Femenino

Bolivia y Brasil se enfrentarán este sábado en un partido correspondiente a la segunda jornada del grupo B del Campeonato Sudamericano Femenino sub 20, en un duelo clave para el desarrollo de la fase de grupos.

La selección de Brasil llega con un impulso positivo tras vencer 3-2 a Ecuador en su debut, mostrando solidez ofensiva y confirmando su papel protagónico en el certamen continental.

Lea también [Video] Andrés Cadavid confesó haber revendido boletas siendo capitán de Millonarios

En contraste, Bolivia buscará recuperarse luego de la derrota 2-0 frente a Perú en la jornada inaugural, resultado que la dejó con la obligación de sumar para no comprometer sus opciones.

Por historia, actualidad y rendimiento, la Canarinha parte como favorita para quedarse con los tres puntos y encaminar su clasificación en el grupo B.

Bolivia vs Brasil: cómo VER EN VIVO HOY sábado 7 de febrero

El partido Bolivia vs Brasil por la segunda fecha de la fase de grupos del Sudamericano Femenino sub 20 se jugará este sábado 7 de febrero a partir de las 16:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en DirecTV, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

España: 23:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 15:00