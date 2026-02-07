[Video] Andrés Cadavid confesó haber revendido boletas siendo capitán de Millonarios

Las recientes declaraciones de Andrés Cadavid generaron controversia, luego de que el propio jugador confesara haber revendido boletas para la final entre Millonarios y Santa Fe del segundo semestre de 2017, una práctica ampliamente cuestionada, más aún viniendo de un futbolista profesional, pese a que no es considerado un delito en Colombia.

Andrés Cadavid contó cómo revendió boletas para la final Millonarios vs Santa Fe

La revelación se dio en el podcast ‘Un Break’, donde el antioqueño contó que, siendo jugador y capitán de Millonarios en ese entonces, la dirigencia del club le permitió adquirir entradas para la final, las cuales compró con el objetivo explícito de revenderlas. “Yo en esa final me hice una platica”, afirmó sin reparo.

Cadavid fue aún más explícito al referirse a la cantidad de boletas adquiridas. “Yo compré como 100, 200, 300, algo así”, dijo, dejando en evidencia una operación que contrastó con la dificultad que tuvieron centenares de hinchas para acceder a una entrada en una de las finales más importantes de la historia.

El propio exjugador explicó el margen de ganancia obtenido. “Esas boletas eran como a $90.000 (cada una) y yo las vendía como a $550.000 o $600.000”, una cifra que para muchos aficionados representa un abuso y un aprovechamiento directo de la pasión del hincha.

Durante la charla, la situación tomó un tono aún más incómodo cuando la periodista del podcast reaccionó con risas, validando el comportamiento del futbolista, pese a que se trata de una práctica mal vista por un amplio sector de la afición. Cadavid, lejos de mostrar autocrítica, justificó el hecho como una simple historia para contar: “Son anécdotas que hay que contar”.

El relato continuó con más detalles que profundizan la polémica. “A quien me ayudaba a vender las boletas yo le regalé diez y él con eso se hizo el diciembre”, afirmó, normalizando una cadena de reventa que afectó directamente a los hinchas de a pie.

Incluso, Cadavid apeló a un estereotipo regional para explicar su actuar. “Como buen paisa, dije, ¿qué es lo que hay pa’ hacer?”, agregó, junto a otras frases como “en Bogotá las boletas son carísimas” y “todo el mundo quería ir a esa final”, declaraciones que refuerzan el oportunismo.

Si bien la reventa de boletas no está tipificada como delito en Colombia, el caso resulta curioso por tratarse de un futbolista activo, y a quien muchos hinchas de Millonarios consideran un ídolo, por lo menos, referente.

La final en cuestión fue ganada por Millonarios, que se impuso 1-0 como local y empató 2-2 como visitante, en un partido de vuelta marcado por polémicas arbitrales en contra de Independiente Santa Fe. Hoy, años después, aquella serie vuelve al centro de la discusión, no por lo deportivo, sino por una confesión que deja mal parado a Andrés Cadavid.