Bologna vs Milan EN VIVO HOY martes 3 de febrero - Serie A

Llega a su fin una nueva fecha de la Serie A de Italia, justamente la jornada 23, en la que los protagonistas serán Bologna y el Milan, dos equipos que llegan bastante necesitados de puntos aunque con distintos propósitos para la tabla de posiciones, ya que el cuadro que dirige Massimiliano Allegri lucha por la cima que comanda Inter, mientras que el equipo de Vincenzo Italiano quiere ingresar a puestos de competencia internacional.

Bologna tendrá la oportunidad de auspiciar como local en el Estadio Renato Dall'Ara y llega con la ilusión de sumar de a tres puntos para escalar en la tabla de posiciones y acortar distancia con Atalanta y Como, que son los clubes que se encuentran cerca del último cupo a competencia internacional.

El equipo de Vincenzo Italiano está ubicado en la décima casilla con 30 unidades, mientras que en la parte alta de la tabla de la Serie A se encuentra Milan, justo en el segundo lugar por debajo del Inter de Milán, escuadra que le lleva ocho puntos de diferencia, pero en donde una victoria frente a Bologna lo podría dejar más cerca del primer lugar y el campeonato.

Bologna vs Milan: cómo VER EN VIVO HOY Serie A 3 de febrero

El partido Bologna vs Milan por la fecha 23 de la Serie A se disputará este martes 3 de febrero a partir de las 2:45 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:45

Bolivia y Venezuela: 15:45

Estados Unidos: 15:45 (D.C. y Florida)

México: 15:45

