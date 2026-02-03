CONMEBOL pondría sanción a Santa Fe para la Copa Libertadores: ¿Por qué?

Quedan dos meses para que inicie la Copa Libertadores en la fase de grupos e Independiente Santa Fe, dirigidos por Pablo Repetto esperan dar un golpe en Sudamérica en busca de conseguir clasificar a los octavos de final de la competencia y seguir dando de qué hablar en las instancias definitivas.

En este comienzo liguero, Santa Fe está invicto con cuatro partidos disputados, tres empates y una victoria. Tendrá que trazar prioridades a partir de abril con responsabilidades nacionales e internacionales con la Copa Libertadores como su máximo objetivo.

A falta de conocer los rivales de la fase de grupos, Santa Fe vive un problema enorme que puede complicar su participación en la Copa Libertadores. Por un lado, la sede en donde jugará los partidos de local, y la otra, podría enfrentar una dura sanción de parte de la CONMEBOL.

Todos estos problemas se originan por la situación que vive el Estadio Nemesio Camacho El Campín con un gramado deplorable. La CONMEBOL ya vio las fotos que evidencian la crisis y ya están al tanto para tomar todas las medidas pertinentes.

LA SANCIÓN QUE LE CAERÍA A SANTA FE EN LA COPA LIBERTADORES

En Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez comentó que, “mire este panorama, se jugó ayer (lunes 2 de febrero), el jueves, Millonarios vs Pereira, el sábado, Santa Fe vs Nacional, el domingo en esa misma cancha alquilaron el partido a ‘Forta’ para jugar contra América. Esa cancha de El Campín, en las condiciones en las que está, ¿acepta tres partidos en lo que resta de la semana? Por favor”.

Bajo este escenario, a Santa Fe también se le va complicando las cosas internacionalmente en sus partidos de local que tenga en la fase de grupos de la Copa Libertadores. De hecho, la CONMEBOL ya está al tanto del estado del gramado de El Campín y ya estaría pensando en las primeras consecuencias.

Carlos Antonio también indicó que, “a ver si nos ponemos las pilas porque la Copa Libertadores viene ya. El 8 de abril juega Santa Fe, y hay una inspección de CONMEBOL una semana antes. En esas condiciones, la CONMEBOL no va a permitir que Santa Fe juegue ahí o va a multar a Santa Fe y es justo que eso pase”.

Justamente, cuando un estadio no está en condiciones de oficiar un partido de la CONMEBOL como Copa Sudamericana o Libertadores, el ente pondría una sanción económica de 10,000 dólares que será debitado automáticamente de los premios por participación en la competencia.

CONMEBOL YA ESTÁ AL TANTO DE LA SITUACIÓN DEL ESTADIO

De acuerdo con Felipe Sierra, la CONMEBOL ya vio las primeras imágenes que han salido del gramado del Estadio El Campín. El organismo ya está al tanto y habría admitido la preocupación por estas condiciones. Además, ya hicieron saber que no podrían jugar Libertadores o Sudamericana en este estadio.

Con esta preocupación, Santa Fe también debe estar alerta y deberá tomar las medidas pertinentes para utilizar el estadio en copas internacionales y para esquivar la posibilidad de una sanción como la que se estudia de 10,000 dólares.

Habrá que esperar las decisiones que tome la CONMEBOL después de ver las imágenes. El 8 de abril arrancará la Copa Libertadores para Santa Fe y días anteriores a esa fecha se conocerá si tendrán que jugar el torneo en una sede alterna, algo que Eduardo Méndez, presidente del club quiere evitar.

En Voces del Deporte, Eduardo Méndez se refirió a ese tema de la CONMEBOL, "estamos a la espera de que nos autoricen porque la multa es lo de menos. Estamos a la espera de que vengan, visiten la cancha y autoricen. Ahí es donde veo el problema porque ahí sí nos tocaría salir a otro lado".