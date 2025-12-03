Bombazo: Sebastián Villa podría ser nuevo refuerzo de Flamengo en 2026

Sebastián Villa estaría muy cerca de iniciar una nueva travesía deportiva en Brasil. Las informaciones procedentes de Río de Janeiro indican que el Flamengo avanzó en las conversaciones para fichar al extremo colombiano, en una operación estimada en 8 millones de dólares, cifra que refleja la confianza del campeón de la Libertadores en el colombiano.

De acuerdo con recientes reportes periodísticos, el conjunto rojinegro aceleró los contactos para asegurarlo lo más pronto posible, pues desea integrarlo al grupo que afrontará la Copa Intercontinental en diciembre. La intención del actual campeón de la Libertadores es que el futbolista forme parte del plantel que enfrentará a Cruz Azul, monarca de la CONCACAF, razón por la cual la diligencia para traerlo a territorio brasileño se volvió prioritaria.

Después de su paso por Independiente Rivadavia, Villa recuperó continuidad, liderazgo y buenas sensaciones futbolísticas. Bajo la camiseta del cuadro mendocino, no solo alcanzó el título de la Copa Argentina, sino que además ejerció la capitanía y ofreció un rendimiento estable que lo devolvió al radar de varias instituciones del continente.

Al anunciar su salida del club argentino, Villa expresó con sinceridad lo que significó esa etapa profesional. “He sido muy sincero desde que llegué… la vida tiene etapas que se cumplen”, declaró en su despedida, palabras que reflejan tanto gratitud como la convicción de buscar un nuevo impulso. Ese mismo mensaje lo complementó con una confesión clara: su deseo ardiente de regresar a la Selección Colombia, afirmando que “no voy a descansar hasta lograrlo” en medio del camino hacia el Mundial 2026.

Mientras todo parece alinearse para su desembarco en Brasil, algunos equipos también han seguido de cerca su situación. Grêmio y Cruzeiro mostraron interés en fortalecer sus bandas con él, poniendo su nombre sobre la mesa en semanas recientes. Aunque ninguna de estas posibilidades tomó tanta fuerza como la propuesta del Flamengo.

Incluso en Argentina llegó a sonar como opción para River Plate, especialmente tras su desvinculación de Rivadavia. Sin embargo, el costo del pase y las prioridades del club millonario frenaron el avance de esa posibilidad. La cifra cercana a los 8 millones de dólares se convirtió en un obstáculo importante.

Si finalmente se viste de rojo y negro, Villa llegaría a un plantel con exigencias altísimas y una hinchada que siempre demanda compromiso y calidad. Para el Flamengo, su incorporación representaría una pieza veloz, desequilibrante y con experiencia internacional, justo lo que necesita para fortalecer su frente ofensivo.

A los 29 años, la posibilidad de un renacer competitivo está abierta. De concretarse el traspaso, Villa tendrá la oportunidad de demostrar que aún puede brillar en la élite latinoamericana, conquistar títulos y reabrir la puerta de la Selección Colombia.

Las próximas reuniones en Río de Janeiro serán decisivas. Si todo se define a su favor, comenzará un capítulo que podría revitalizar su trayectoria, devolverle protagonismo regional y ofrecerle un escenario ideal