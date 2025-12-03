Pumas ya habla del fichaje de James Rodríguez: primera versión oficial

La reciente expectativa generada por el futuro deportivo de James Rodríguez tomó un nuevo rumbo tras la primera reacción oficial de Pumas UNAM, un club señalado durante semanas como posible destino del mediocampista colombiano.

Lea también: James: "Soñamos con ser campeones del mundo"

La voz autorizada fue la del recién nombrado vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, quien se estrenó en su cargo aclarando que aún no ha iniciado gestiones relacionadas con fichajes. “Yo no he hablado con nadie, tengo que ver lo de la planeación… llegué el lunes”, expresó en su presentación ante los medios, enviando un mensaje de prudencia frente a las especulaciones.

En otras noticias

Suárez y Carrascal, en el cielo...

El directivo se mostró enfocado en estructurar las prioridades internas antes de comprometer recursos en incorporaciones de alto perfil. Su primer paso será reunirse con el entrenador Efraín Juárez, a quien escuchará para conocer los requerimientos reales del plantel.

Solo después de ese análisis, dijo, se evaluará la pertinencia de agregar nuevos nombres, incluido el del exjugador del Real Madrid. Esta postura ha generado una pausa natural en los rumores que venían alimentando la expectativa en México y Colombia.

En otra perspectiva, no se puede ignorar que el volante cafetero se encuentra en libertad contractual tras su salida de Club León, situación que lo convierte en una oportunidad tentadora para escuadras de la Liga MX que buscan talento experimentado para el 2026.

Pumas ha sido mencionado con fuerza, especialmente por la afinidad del '1' cafetero con varios integrantes del entorno universitario como el portero Keylor Navas. La presencia de figuras conocidas y un proyecto renovado habrían despertado el interés del futbolista, según versiones de prensa mexicana.

Mirando el panorama más amplio, diversos medios han señalado que el conjunto auriazul estaría trabajando en una propuesta formal para incorporar al colombiano. Incluso se ha hablado de que su perfil encajaría en la necesidad de reforzar la zona de creación, más aún después de la partida de jugadores con vocación ofensiva. Sin embargo, nada de ello ha sido confirmado por los directivos, quienes prefieren no acelerar decisiones hasta tener claridad completa del proyecto deportivo.

Desde el enfoque del rendimiento, es comprensible que la dirigencia universitaria actúe con cautela. El paso reciente de James por León generó opiniones divididas. Algunos sectores de la prensa criticaron su regularidad y cuestionaron su impacto en momentos claves de la campaña. Estos antecedentes podrían influir en la evaluación interna de Pumas, especialmente tratándose de un futbolista que, aunque talentoso, representa una inversión significativa dentro de cualquier presupuesto.

A pesar de estas dudas, el nombre del mediocampista sigue teniendo peso específico en el mercado continental. Su trayectoria, su experiencia en escenarios de alta exigencia y su capacidad para potenciar la creatividad ofensiva lo mantienen como un objetivo atractivo. Por ello, no sería extraño que en los próximos días surjan novedades que reactiven la conversación alrededor de su futuro, ya sea en el club universitario o en otras ligas como la MLS.

Le puede interesar: León olvida a James Rodríguez y confirman el fichaje de otro colombiano

Mientras todo se define, lo inmediato es la reunión entre Sancho y Juárez. De ese diálogo dependerá si el colombiano continúa en el radar principal, si aparece un plan alternativo o si el interés se enfría de manera definitiva. Por ahora, la historia sigue abierta.

En un mercado donde las decisiones pueden cambiar en cuestión de horas, el reloj avanza y tanto Pumas como el futbolista observan atentamente el desarrollo de los acontecimientos.