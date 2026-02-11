Borja tuvo "miedo" de ir a Boca Juniors: esto pasó con el fichaje

Tras una larga novela con el colombiano, Miguel Ángel Borja, al haber finalizado su contrato con River Plate y en donde se le alcanzó a vincular con Cruz Azul, el delantero con paso por la Selección Colombia arribó a la máxima categoría del fútbol profesional de los Emiratos Árabes Unidos con Al Wasl.

Sin embargo, el futuro del 'colibrí' pudo haber sido completamente diferente, ya que fue pretendido por Boca Juniors, eterno rival de River Plate y justamente una de las principales razones por las cuales habría decidido tomar un rumbo diferente afuera de Argentina.

Borja confirmó interés de Boca Juniors

El delantero con significativo paso por la Selección Colombia, con el pasar de los partidos en la escuadra argentina, comenzó a perder protagonismo a pesar de haber estado en momentos determinantes para el club, lo que no terminó convenciendo del todo a Gallardo y por lo cual no le renovaron su contrato cuando finalice en diciembre.

Frente a esta situación su nombre comenzó a dar varias vueltas por el mercado de fichajes, sonó para regresar al Fútbol Profesional Colombiano para jugar con la camiseta de América de Cali, fue pretendido también en México y estuvo bastante cerca de firmar con Cruz Azul, pero sin duda alguna el momento más controversial fue cuando se dio a conocer el interés que había por parte de Boca Juniors.

Durante varios días se especuló sobre el traspaso de Borja a Boca, hubo varios acercamientos, una entrevista con su hermano, pero el goleador confesó que no era el momento para llegar al cuadro 'xeneixe', ya que este cambio podría terminar afectando la estabilidad de su familia y para él siempre será prioridad la seguridad y bienestar de ellos.

"Una entrevista en la que mi hermano decía que me gustaba el tema de Boca y si hubo un interés, pero nosotros como familia sabemos cómo se vive el fútbol en Argentina y sentí que no era el momento de ir, porque sabía que mi familia no la iba a pasar bien, pero si hubo el interés real, pero más alla de todo eso tengo una familia. Después llegué a México desde el 26 de diciembre porque decidí tomar espacio para disfrutar y estar con mi familia, estar en México, conocer el país y estando allá tuve la oportunidad de ir a hacer exámenes médicos, los pase y solamente era esperar el cupo para poder firmar el contrato. Había dos situaciones que estaba pensando el equipo que era con dos jugadores que no le habían encontrado equipo. Yo tuve mucha paciencia, pero cuando salió lo de aquí de Arabia, me hablaron del proyecto del equipo, hablé con mi familia y decidimos venir acá“.

¿Cómo le ha fue a Miguel Ángel Borja en River Plate?

Miguel Ángel Borja ha tenido un paso destacado pero con altibajos en River Plate. En la temporada 2024 fue una de las grandes figuras del equipo, anotando 31 goles en 49 partidos y convirtiéndose en el máximo goleador del club, además de liderar la tabla de artilleros en la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, en 2025 su rendimiento ha disminuido considerablemente: en los primeros meses del año solo marcó 6 goles en 24 encuentros oficiales y perdió protagonismo en el equipo, siendo relegado al banquillo en varios partidos. La llegada de Marcelo Gallardo como técnico influyó en su baja de nivel, y su futuro en el club es incierto, ya que su contrato finaliza en diciembre de 2025 y aún no hay indicios de renovación.