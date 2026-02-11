Yerry Mina no está lesionado: buena noticia para la Selección Colombia

Yerry Mina encendió las alarmas en los últimos días, después de que Fabio Pisacane, director técnico del Cagliari, asegurara que el zaguero sufriría de una delicada lesión crónica en una de sus rodillas.

“Mina tiene un problema de rodilla que lleva meses, tenemos que vivir día a día. Es crónico, no agudo, necesita ser controlado y monitoreado", afirmó Pisacane.

El entrenador agregó que el defensor colombiano debía ser monitoreado constantemente por el cuerpo médico del equipo de la Cerdeña para controlar una supuesta inflamación y analizar la respuesta de la rodilla.

Yerry Mina no está lesionado

Este miércoles 11 de febrero, Eduardo Luis López dio a conocer en La Fm Más Fútbol que la situación de Yerry Mina no tal y como la describió el director técnico del Cagliari Fabio Pisacane.

López aseguró que luego de consultar con personas cercanas a Mina

"Averigüé por lo de Yerry Mina y en el entorno de él estaban sorprendido por esas declaraciones del entrenador. Me dijeron que no es cierto que Yerry esté lesionado y agregaron que está bien", dijo.

El periodista amplió la información al decir que el zaguero estaría buen para disputar la Copa del Mundo.

"No tiene una lesión crónica, él está bien y no tendrá problema para jugar el Mundial", puntualizó.

Yerry Mina jugaría el Mundial con la Selección Colombia

Tras lo informado, Yerry Mina no tendría problema para ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo y jugar la Copa del Mundo de 2026.

A pesar de no ser habitual titular, Mina es normalmente convocado por Lorenzo y es una de las primeras opciones para sumar minutos.