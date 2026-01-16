Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Rafael Santos Borré

Borré busca cupo para el Mundial: doblete con Internacional

Rafael Santos Borré se encargó de anotar doblete con Internacional y busca un cupo para ir al Mundial con Colombia.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Borré se reporta con doblete con Internacional y suma puntos para ir al Mundial con la Selección Colombia.
@SCInternacional

Una nueva cita mundialista está a punto de comenzar y la Selección Colombia ya tiene su cupo asegurado, pero lo que todavía no se tiene fijo es la lista de los jugadores de Néstor Lorenzo que formaran parte del certamen que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

El estratega argentino ha sido bastante discreto con respecto al tema del listado de futbolistas que formarán parte de la 'tricolor' para la Copa Mundial 2026, pero hay varios jugadores que están "metiendo presión" con un buen rendimiento, entre ellos está el delantero de Internacional, Rafael Santos Borré, quien justamente se reportó con un nuevo doblete.

[Video] Junior presentó a Luis Fernando Muriel en el Metropolitano

Lea también

[Video] Junior presentó a Luis Fernando Muriel en el Metropolitano

VIDEO: Doblete y asistencia de Borré rumbo al Mundial

Fue Rafael Borré quien, tras un magistral centro desde la banda, amplió la ventaja con un gran remate, desatando el júbilo de la grada. El propio Borré volvió a aparecer poco después para marcar de cabeza, elevando la ventaja y dejando claro que la noche sería memorable para el conjunto rojo.

Con este resultado, el Internacional sumó su segunda victoria en el certamen, afianzándose como uno de los favoritos al título y asumiendo el liderato con un estilo ofensivo y convincente. El Monsoon, en cambio, deberá reagruparse de cara a sus próximos desafíos, buscando ajustar su esquema y mejorar su eficacia para escalar en la tabla del Gaúcho.


Próximo partido de Borré con Internacional

Rafael Santos Borré volverá a tener acción justamente en el Campeonato Gaúcho, en la tercera jornada, auspiciando como visitante contra Ypiranga Futebol Clube.

En esta nota

Rafael Santos Borré Selección Colombia Federación Colombiana de Fútbol Fútbol Colombiano Futbolistas colombianos en el exterior Copa Mundial de la FIFA Mundial 2026