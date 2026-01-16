Borré busca cupo para el Mundial: doblete con Internacional

Una nueva cita mundialista está a punto de comenzar y la Selección Colombia ya tiene su cupo asegurado, pero lo que todavía no se tiene fijo es la lista de los jugadores de Néstor Lorenzo que formaran parte del certamen que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

El estratega argentino ha sido bastante discreto con respecto al tema del listado de futbolistas que formarán parte de la 'tricolor' para la Copa Mundial 2026, pero hay varios jugadores que están "metiendo presión" con un buen rendimiento, entre ellos está el delantero de Internacional, Rafael Santos Borré, quien justamente se reportó con un nuevo doblete.

VIDEO: Doblete y asistencia de Borré rumbo al Mundial

Fue Rafael Borré quien, tras un magistral centro desde la banda, amplió la ventaja con un gran remate, desatando el júbilo de la grada. El propio Borré volvió a aparecer poco después para marcar de cabeza, elevando la ventaja y dejando claro que la noche sería memorable para el conjunto rojo.

Con este resultado, el Internacional sumó su segunda victoria en el certamen, afianzándose como uno de los favoritos al título y asumiendo el liderato con un estilo ofensivo y convincente. El Monsoon, en cambio, deberá reagruparse de cara a sus próximos desafíos, buscando ajustar su esquema y mejorar su eficacia para escalar en la tabla del Gaúcho.





Próximo partido de Borré con Internacional

Rafael Santos Borré volverá a tener acción justamente en el Campeonato Gaúcho, en la tercera jornada, auspiciando como visitante contra Ypiranga Futebol Clube.