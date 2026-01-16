[Video] Junior presentó a Luis Fernando Muriel en el Metropolitano

Luis Fernando Muriel vivió este jueves 15 de enero su primer gran encuentro con la afición del Junior, en una presentación cargada de simbolismo que se dio en el entretiempo del partido ante Independiente Santa Fe por la ida de la Superliga BetPlay.

Aunque el anuncio oficial de su fichaje se realizó en la noche del miércoles 14 de enero, fue sobre el césped del estadio Metropolitano de Barranquilla donde el delantero atlanticense recibió el respaldo directo de los hinchas rojiblancos.

Lea también Junior presentó oficialmente su uniforme para el 2026: dónde se puede comprar

Muriel saltó a la cancha en medio de los aplausos y luciendo la camiseta del Junior, en lo que significó uno de los momentos más destacados de la jornada en la capital del Atlántico.

Con su llegada, el Junior concretó una de las contrataciones más importantes del fútbol colombiano para 2026, no solo por el nombre del jugador, sino por su amplio recorrido internacional y su vigencia competitiva.

La presencia de Muriel generó una buena afluencia de público en el Metropolitano, un ambiente que desde el club esperan sostener a lo largo del semestre gracias a la ilusión que despierta el nuevo proyecto deportivo.

El delantero, de 34 años, regresa al fútbol colombiano tras una extensa carrera en el exterior, lo que refuerza la apuesta del Junior por mezclar experiencia, jerarquía y liderazgo en su plantilla.

El número que usará Luis Fernando Muriel en Junior

Uno de los detalles que más llamó la atención durante la presentación fue la confirmación de que Luis Fernando Muriel utilizará la camiseta número ‘10’, un dorsal cargado de historia en el equipo barranquillero.

Lea también Selección Colombia: los futbolistas que están lesionados previo al Mundial

El gesto de vestir el ‘10’ refuerza la intención del club de darle a Muriel un rol protagónico dentro del equipo, más allá de su aporte exclusivamente goleador.

Así, Junior inicia el 2026 con un golpe de opinión en el mercado y con la expectativa de que Muriel sea una de las caras visibles del semestre, tanto en lo deportivo como en la conexión con su hinchada.