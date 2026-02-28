Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, 28 de febrero: hora y canal Bundesliga

La Bundesliga se detiene este sábado ante el partido que define la temporada. En el Signal Iduna Park, el Borussia Dortmund recibe al líder Bayern Múnich, un pulso que no solo enfrenta estilos, sino también urgencias distintas en la recta decisiva del campeonato.

Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, el tridente ofensivo del Bayern

El conjunto bávaro, dirigido por Vincent Kompany, llega con la posibilidad de dar un golpe casi definitivo en la tabla. Con ocho puntos de ventaja, una victoria ampliaría la diferencia a 11 y dejaría el título al alcance de la mano. En ese contexto, la presencia del colombiano Luis Díaz se perfila como una de las principales armas ofensivas, aportando desequilibrio por las bandas en un esquema que prioriza la amplitud y la velocidad.

Sin embargo, el momento del Bayern no ha sido completamente lineal. Tras un pequeño bache que incluyó una sorpresiva derrota ante Augsburgo y un empate frente a Hamburgo, los bávaros recuperaron sensaciones con un triunfo reciente que les devolvió confianza antes del clásico. Además, el hecho de haber asegurado su clasificación directa a los octavos de final de la Champions les permitió preparar el partido con mayor calma.

En la otra orilla, el Dortmund de Niko Kovač afronta el duelo con la presión de no ceder más terreno. Aunque encadenó cuatro victorias tras el parón invernal, su empate ante Leipzig frenó la remontada. A esto se suma el desgaste físico y anímico tras su eliminación europea a manos del Atalanta.

Desde lo táctico, el choque promete matices interesantes. El Dortmund apostará por su ya habitual línea de tres centrales y carrileros profundos, buscando amplitud y volumen ofensivo. El Bayern, en cambio, mantendrá su defensa de cuatro y un tridente ofensivo en el que destacan nombres como Harry Kane y Michael Olise, acompañados por la movilidad constante de Díaz. Transmisión de Espn y Disney +.

Alineaciones probables para Borussia Dortmund: vs Bayern Núnich

Borussia Dortmund: Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

Bayern: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stasinic; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

Árbitro; Sven Jablonski.

Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund.