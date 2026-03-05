Boston River vs Racing EN VIVO HOY jueves 5 de marzo - Copa Sudamericana

Este jueves 5 de marzo se disputará el partido entre Boston River y Racing de Montevideo, compromiso correspondiente a la fase previa de la Copa Sudamericana, instancia en la que los clubes uruguayos buscan asegurar un cupo en la fase de grupos del certamen continental.

El duelo definirá al segundo equipo de Uruguay clasificado a la fase de grupos, luego de que Torque lograra el primer boleto tras imponerse 1-0 a Defensor Sporting en condición de local en otro de los cruces nacionales del torneo.

Cabe recordar que estas series de la fase preliminar se disputan a partido único, por lo que el equipo ganador avanzará directamente a la siguiente ronda del campeonato organizado por la Conmebol.

En caso de que el encuentro finalice empatado al término de los 90 minutos, el clasificado se definirá mediante lanzamientos desde el punto penalti, mientras que el equipo que pierda quedará eliminado y sin participación en torneos internacionales durante el resto de la temporada.

Boston River vs Racing: cómo VER EN VIVO HOY jueves 5 de marzo

El partido Boston River vs Racing por la fase previa de la Copa Sudamericana se disputará este jueves 5 de marzo a partir de las 19:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney +; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

España: 23:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00

Bolivia y Venezuela: 18:00

Estados Unidos: 18:00 (D.C. y Florida) - 17:00 (Chicago) - 14:00 (Los Ángeles)

México: 16:00