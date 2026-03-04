¿Problemas internos en Uruguay antes del Mundial? Jugador lanzó dardo a Bielsa

Quedan 99 días para que arranque el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México y Uruguay sigue soñando con la posibilidad de llegar lejos. La ‘Celeste’ tiene una gran nómina en busca de meterse en fases finales, pero el reto inicial no será sencillo ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Desde la Copa América 2024, la relación de Marcelo Bielsa con jugadores de la selección de Uruguay como Agustín Canobbio dio de qué hablar. El jugador del Fluminense no tuvo una regularidad deseada en el campo de juego y ahí se rompió todo.

Sentenció que era una falta de respeto que lo llevaran a la Copa América y que no le dieran los minutos, además, aseguró que, en varios análisis de video de algunas jugadas concretas, Marcelo Bielsa le echó la culpa y que no debía tener este trato después de lo que hizo para poder llegar a ese reto internacional con la selección.

Pues bien, con este escenario, parece haber otra polémica con Mauro Arrambari, volante de marca que ya lleva varios partidos con la camiseta del Getafe de España. Afianzado en el equipo ‘Azulón’, el charrúa no ha recibido la oportunidad con Marcelo Bielsa.

¿POR QUÉ MARCELO BIELSA NO CONVOCA A MAURO ARRAMBARI?

El volante fue uno de los grandes jugadores en la victoria del Getafe por la mínima diferencia ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y, una vez finalizó el compromiso, la pregunta clara era nada más ni nada menos que el por qué no lo han convocado a la selección de Uruguay en el proceso de Eliminatorias, y, seguramente, tampoco estaría en los planes para el Mundial.

En diálogo con DSports tras el partido ante Real Madrid, Mauro Arrambari afirmó que, “al final, ya ni me pregunto, quizás al principio sí me hacía muchas preguntas de por qué no me llegaba el llamado, pero bueno creo que, pienso yo, que no soy del gusto del entrenador y también es aceptable”.

Pese a que no ha sido tenido en cuenta en la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa, sí tuvo procesos con la dirección técnica de Óscar Washington Tabárez y Diego Alonso, “ahí sentí que me querían, pero yo no me acerqué a nadie para saber por qué no me convoca. Al final yo intento hacer mi trabajo acá en Getafe, y después seguramente habrá cosas que le gustarán a él del juego que quizás yo no tengo las características y es entendible”.

Es curioso que Mauro Arrambari no haya sido convocado con la selección de Uruguay a falta de 99 días para que se juegue el Mundial de 2026. El volante espera un llamado en los amistosos frente a Inglaterra y Argelia. Sus buenas presentaciones en el Getafe tendrían que haberle dado esa oportunidad, pero Marcelo Bielsa parece estar en contravía con la posibilidad de convocarlo.