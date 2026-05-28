Brasil le pone fecha límite a Neymar por su lesión antes del Mundial

El mundo del fútbol y del entorno de la Selección Brasil está a la expectativa. Hoy se confirmó la lesión de Neymar, luego de llegar con molestias y de entrar a la convocatoria de Carlo Ancelotti.

Hay mucho hermetismo en el manejo de la información, pero la Selección Brasil, en cabeza de su cuerpo médico salieron a apagar los rumores. Ahora, está en manos de Carlo Ancelotti definir si lo lleva a la Copa del Mundo de la FIFA, teniendo en cuenta los tiempos y la preparación.

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Neymar, en vilo para la Copa del Mundo de la FIFA

La sorpresa de la convocatoria de Carlo Ancelotti sin duda alguna fue Neymar. Luego de la lesión sufrida en las Eliminatorias, durante el juego vs. Uruguay, retornó a la canarinha. Ahora, el 10 tiene una lesión en su pantorrilla, por la cual estuvo ausente en los duelos más recientes del Santos.

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Esta mañana, se reportó la lesión en la pantorrilla de Neymar, quedando fuera de las canchas durante 2 a 3 semanas. Ahora, se habla de su salida de la convocatoria de la Selección, teniendo en cuenta esta lesión.

A Neymar lo esperarán hasta última hora para la Copa del Mundo

Es de conocimiento público que Neymar no estará en los partidos amistosos vs. Panamá y Egipto. La prensa brasileña dio a conocer la nueva información respecto al 10. La Selección Brasil y Carlo Ancelotti aguantarán hasta el 12 de junio a Neymar, para saber su estado y recuperación de la lesión, si no alcanza, saldrá de la lista de la Copa del Mundo de la FIFA.

Esto será 24 horas antes del debut vs. Marruecos en el Mundial.