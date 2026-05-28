Neymar está lesionado: ¿Cuántos partidos de Brasil se perderá en el Mundial?

La presencia de Neymar en el debut de Brasil en el Mundial 2026 frente a Marruecos está en riesgo, debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha que le tendrá en rehabilitación entre dos y tres semanas.

A quince días del comienzo de la Copa del Mundo, Neymar se perderá los amistosos que el Scratch de Carlo Ancelotti jugará contra Panamá, el domingo en Rio de Janeiro, y Egipto, el 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos.

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El astro de 34 años tiene complicado llegar al estreno mundialista del 13 de junio en Nueva Jersey, pero muchos brasileños confían en contar con él para luchar por el sexto título mundial.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, informó este jueves que una resonancia magnética "identificó una lesión muscular de grado dos", una rotura parcial de fibras.

Al revelar el diagnóstico y los plazos de baja, Lasmar subrayó que el delantero está en "tratamiento intensivo" y que se "evaluará día a día su evolución".

"Sabemos de la grandeza de Neymar. El doctor dejó bien claro cuál es su evolución y tenemos que respetar eso. A ningún jugador le gusta estar lesionado y ojalá que Neymar y todos los jugadores estemos sanos (...). Necesitamos de todos", dijo en conferencia de prensa el mediocampista Casemiro, uno de los lugartenientes de Ancelotti en la Canarinha.

"¡Vamos, Neymar!"

El volante fue acribillado por preguntas sobre el 10 del Santos en el complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, a unos 95 km de Rio, donde Brasil inició el miércoles su concentración rumbo a la Copa del Mundo.

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A las puertas del lugar llegó un grupo de torcedores, uno de ellos con una pancarta con el mensaje "¡Vamos, Neymar!", quien dedicaba una canción al ídolo.

"Vamos a ser hexacampeones con él. Aunque no sea titular indiscutible, sé que en 10 minutos puede hacer la diferencia", dijo a la AFP el aficionado Alex Alcunha, un músico de Rio.

La decisión de Ancelotti de citar al crack despertó celebraciones en Brasil que viralizaron en redes sociales, pero también críticas por la falta de continuidad del jugador en los últimos meses.

"Conocemos la calidad de Neymar, pero cada vez que venimos acá tenemos que hablar de Neymar, Neymar y Neymar", comentó Casemiro, llamando a la calma.

Ney se reportó el miércoles a la concentración, sin poder participar en el primer entrenamiento del equipo.

Había sido baja en los últimos partidos del Santos, cuyo entrenador, Cuca, dijo que había sufrido una "lesión leve", un simple golpe.

El viejo club de Pelé aclaró este jueves en un comunicado que los exámenes que le hizo al jugador "fueron compartidos" con la Confederación Brasileña de Fútbol el 18 de mayo, día en el que Ancelotti anunció su lista de 26 futbolistas.

"Los profesionales del Santos FC conocemos la capacidad de recuperación del atleta y tenemos confianza en que Neymar estará listo para disputar la Copa del Mundo", añadió el texto.

Un calvario interminable

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar fue la gran sorpresa de la convocatoria para el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain jugó su último partido con la camiseta verdeamerela en octubre de 2023, cuando se lesionó de gravedad para iniciar un calvario que aún atraviesa en plena preparación para su cuarto Mundial.

La Seleção tuvo la mañana del jueves una nueva sesión de prácticas.

Contó con un visitante ilustre, Luiz Felipe Scolari, el técnico ganador del último de los cinco títulos mundiales del gigante sudamericano, en Corea del Sur y Japón 2002.

Más allá de las circunstancias de Neymar, Casemiro resaltó la "experiencia" de su compañero: "Ya pasó por numerosas cosas en el fútbol".

Y la de Casemiro no es cualquier voz.

El centrocampista de 34 años, quien ganó bajo las órdenes de Ancelotti dos de las cinco Ligas de Campeones de Europa que coleccionó en el Real Madrid, reapareció en junio del año pasado con la Canarinha, con la llegada del italiano al banquillo. Había estado ausente desde 2023.

Ha sido clave al estar presente en nueve de los diez partidos que ha dirigido Ancelotti, todos como titular.