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Carlo Ancelotti

Le ofrecieron magistral contrato a Carlo Ancelotti: revolcón internacional

Se habla de condiciones altísimas para contratar al técnico italiano.
Daniela Duarte
Carlo Ancelotti con la selección de Brasil
Carlo Ancelotti con la selección de Brasil // AFP

Uno de los entrenadores más importantes del mundo es, sin duda, Carlo Ancelotti, quien ha pasado por varios equipos importantes y ahora hace parte de la selección de Brasil, misma que planea una estrategia para retener al italiano.

Según información revelada en las últimas horas, Ancelotti renovaría su contrato con la selección sudamericana con un solo objetivo: ser protagonista en el Mundial del 2030.

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Es importante tener en cuenta que todo apunta a que no importa lo que vaya a pasar en el Mundial del 2026, la Confederación Brasileña de Fútbol parece tener claro que mantendra a Ancelotti hasta la siguiente endición de la cita orbital.

Aunque esta es una información por confirmar, mucho se habla de que el entrenador italiano facturaría 10 millones de euros por año, es decir, casi 800 mil euros por mes.

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¿Cuándo se haría oficial esta información?

La CBF ya habló con el italiano y le dejó clara la postura de renovarle el contrato que por ahora solo está hasta julio de este 2026.

Con todo definido, solo falta que Ancelotti firme para comunicar la renovación de forma oficial.

En esta nota

Carlo Ancelotti Confederación Brasileña de Fútbol Selección Brasil

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