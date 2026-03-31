Ancelotti envió nuevo portazo para Neymar: ¿Se confirma la ausencia mundialista?

La Fecha FIFA está por terminar para la selección de Brasil después de la derrota por la mínima diferencia contra Francia y ahora se medirán contra su similar de Croacia. Estos serán los últimos partidos de preparación de cara al Mundial en el que esperan volver a ser esa ‘Canarinha’ que metía miedo.

Brasil perdió fichas claves como la de Rodrygo Goes y ahí se le podría abrir la puerta para Neymar Jr que ha tratado de estar en forma con el Santos, aunque Cuca, nuevo entrenador del ‘Peixe’ afirmó que la necesidad era resguardarlo para las próximas fechas.

Carlo Ancelotti siempre ha dejado claro que la presencia de Neymar de vuelta en la selección se fundamentará en el nivel físico con el que llegue el astro brasileño a la competencia. Por esta razón, tendrá que ganar más regularidad en Santos para poder convencer al italiano.

EL PORTAZO DE CARLO ANCELOTTI FRENTE A NEYMAR

Neymar ya conoce ese aviso que le dio ‘Carletto’ y tendrá que ponerse en forma durante estos dos meses que quedan para la Copa del Mundo. El astro brasileño recibió otro portazo, después de que el italiano sentenciara que ya tiene casi toda la convocatoria lista, además de tener lista la alineación en el debut frente a Marruecos.

Seguramente, este segundo encuentro de esta Fecha FIFA frente a Croacia y el amistoso ante Egipto previo al Mundial será clave para dejar clara la nómina de jugadores que actuará en las primeras jornadas orbitales. El ex Real Madrid afirmó en rueda de prensa que, “hemos hecho una gran evaluación de los jugadores que no conocía. Ahora tenemos una idea muy clara, tengo la alineación bastante definida para el primer partido”.

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Como ha sido costumbre, Carlo Ancelotti no iba a poder evitar las preguntas acerca de la presencia de Neymar. Sobre el astro volvió a recalcar que, “Neymar no está en esta convocatoria porque no está al 100%. Necesita seguir trabajando y demostrar una buena condición física. Podría estar en el Mundial”.

Bajo este panorama, todo parece indicar que Neymar tiene puertas abiertas si cumple con estas condiciones de Carlo Ancelotti, pero, no sería parte de la titularidad, por lo menos no en el primer partido con Marruecos en el que ya el italiano tiene una nómina prácticamente definida.

JUGADORES DE BRASIL PIDEN EL REGRESO DE NEYMAR PARA LA SELECCIÓN

Casemiro y Raphinha tomaron la palabra y hablaron sobre la actualidad de Neymar y la esperanza de verlo en el Mundial. El extremo del Barcelona también lo recalcó tras la Champions al sentenciar en TNT Sports que, “es un jugador excepcional, nadie duda de su calidad dentro del campo ni de lo que puede hacer. Puede decidir un partido, incluso un Mundial. Como aficionado, tanto dentro como fuera del campo, espero ver a Neymar vistiendo la camiseta de la selección de nuevo y jugando un Mundial con nosotros”.

Por su parte, Casemiro, que anunció su salida del Manchester United después de esta temporada también referenció el interés en tener de vuelta a Neymar, “sabemos la calidad de Neymar. Es irrenunciable para cualquier selección, especialmente cuando está bien, para mi generación está en el top tres: Cristiano, Messi y Neymar. Soy un gran amigo y no me corresponde a mí decidir a quién van a traer”.

EL PRIMER CONVOCADO DE CARLO ANCELOTTI PARA EL MUNDIAL

Carlo Ancelotti ya tiene decidido a algunas fichas para la convocatoria del Mundial al igual que la nómina titular que tendría en el debut frente a Marruecos. El italiano afirmó que Danilo, lateral derecho del Flamengo, pero que tuvo paso por el Real Madrid, Manchester City, entre otros equipos de Europa tendrá su lugar en la cita orbital.

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En ese orden de ideas, el zaguero de 34 años será el primer convocado de una lista que espera por el regreso de Raphinha que salió lesionado, seguramente tendrá a Vinícius Júnior y que también aguarda por una remota posibilidad de volver a contar con Neymar nuevamente.