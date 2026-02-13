Brasil vs Argentina EN VIVO HOY 13 de febrero - Sudamericano U20

Inicia la última fecha del Sudamericano Femenino Sub 20 en donde una de las principales recompensas será la clasificación para la próxima Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 que se jugará en Polonia en el mes de septiembre.

La fecha 5 cerraría con los compromisos del Grupo B, en donde se verá el duelo entre las dos selecciones líderes que compiten por quedarse con el primer puesto, Brasil y Argentina, partido que se llevará a cabo sobre las 16:00 hora Colombia.

La ’verdeamarelha‘ llega con la obligación de sumar de a tres unidades para mantener la cima de la tabla de posiciones con un sólido invicto de tres victorias y nueve unidades que les dé la clasificación anticipada.

Sin embargo, la 'albiceleste' no les dejará el camino fácil, ya que también quiere clasificar primero. Argentina llega ubicado en la segunda casilla, con las mismas unidades, y con la mentalidad puesta en el triunfo para quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones.

Brasil vs Argentina : cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U20 13 de febrero

El partido entre Brasil vs Argentina por la primera fecha del Sudamericano Femenino U20 se disputará este viernes 13 de febrero a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00

Tabla de posiciones grupo A del Sudamericano Femenino sub 20

1. Colombia, 8 puntos

2. Venezuela, 7

3. Paraguay, 5

4. Uruguay, 4

5. Chile, 2

