El gran arranque de temporada de Jorge Carrascal ya empieza a traducirse en reconocimientos. El mediocampista colombiano fue elegido como el mejor futbolista de enero y, además, se llevó el premio al gol del mes con Flamengo, consolidándose como una de las piezas más determinantes del vigente campeón de la Copa Libertadores.

Aunque el calendario ya avanza hacia febrero, el club carioca entregó sus distinciones internas del primer mes del año y Carrascal arrasó. Un doble galardón que confirma su influencia inmediata en el equipo y su creciente protagonismo en el mediocampo del ‘Mengão’.

Un golazo que marcó el clásico

El premio al mejor tanto del mes llegó gracias a una jugada que todavía celebran en el Estadio Maracaná. En el clásico frente a Vasco da Gama, Carrascal capturó un rebote en la frontal del área y, sin dejarla caer, sacó una volea potente y precisa imposible para el arquero.

Ese gol, el único suyo en lo que va del año, terminó siendo decisivo para la victoria 1-0 del equipo dirigido por Filipe Luís, en un duelo de alta tensión que inclinó la balanza a favor del Fla.

La anotación no solo valió tres puntos, también se convirtió en la postal del mes para la hinchada rojinegra.

Regularidad y peso en el arranque del año

Más allá del gol, el colombiano mostró constancia. Durante enero disputó tres partidos oficiales: dos por el Campeonato Carioca y uno por el Campeonato Brasileiro Série A, dejando buenas sensaciones por su movilidad, desequilibrio y capacidad para generar juego.

En febrero ya suma más minutos y aportó una asistencia en la goleada frente a Sampaio Corrêa-RJ, además de participar en el triunfo reciente contra Vitória. Su rendimiento lo mantiene como una alternativa clave en la rotación ofensiva.

Carrascal empieza el año con confianza, continuidad y premios bajo el brazo. El doble reconocimiento no solo valida su impacto inmediato en Flamengo, también lo perfila como un nombre a seguir en el semestre previo a grandes retos internacionales. Si mantiene este nivel, su influencia en el ‘Mengão’ puede ser todavía mayor.