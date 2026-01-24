Brasil vs Colombia EN VIVO HOY sábado 24 de enero - Copa América Futsal

Inicia una nueva edición de la CONMEBOL Copa América Futsal 2026, una de las competiciones más destacadas del calendario del futsal sudamericano que se llevará a cabo entre el 24 de enero y el 1° de febrero del presente año en Paragua.

Todos los compromisos se llevarán a cabo en el COP Arena – Oscar Harrison de Luque. Esta edición contará con las diez selecciones nacionales de Sudamérica en un formato que combina fase de grupos y fase final decisiva en la cual justamente la Selección Colombia alista su debut contra una de las más grandes, Brasil.

La 'verde amarelha' entra al certamen como el campeón defensor y la selección con más títulos en la historia del torneo, tras haber levantado el trofeo en 11 de las 14 ediciones disputadas hasta la pasada edición.

Así podrá ver el partido entre Brasil vs Colombia en la Copa América Futsal 2026

El torneo arranca con una fase de grupos muy competitiva en donde el Grupo A lo integran Paraguay (anfitrión), Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador, mientras que el Grupo B está compuesto por Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.

El partido de Brasil y Colombia por la primera fecha de la Copa América de Fustal se disputará este sábado 25 de enero a partir de las 12:30 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en la App del Canal RCN y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 12:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:30

Bolivia y Venezuela: 13:30

