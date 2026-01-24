Fluminense tomó decisión con Kevin Serna tras interés de Boca Juniors

El fútbol sudamericano está prendiendo motores para una temporada cargada de emociones y junto con ello el mercado de fichajes también se va intensificando, tal como lo ha venido demostrando Boca Juniors, el cual está buscando de manera presurosa reforzar la zona ofensiva.

El cuadro 'xeneixe' se habría interesado inicialmente en el fichaje del delantero de Atlético Nacional, Marino Hinestroza, pero Vasco da Gama le habría ganado la oferta. Frente a esta situación, intentaron negociar por otro colombiano, Kevin Serna, pero Fluminense también les habría dado una respuesta negativa en cuanto a su salida.

Lea también Delantero hincha de Nacional se acerca al ‘verdolaga’: reactivaron el interés

Kevin Serna sería intransferible en Fluminense

Boca Juniors le quiere apostar al talento colombiano para la temporada 2026, pero las cosas no le han salido para nada bien mientras inicia el torneo argentino y las demás competencias. La llegada de Marino Hinestroza se habría caído por una serie de acuerdos de último momento y Vasco da Gama se habría aprovechado de la situación.

El cuerpo técnico y las directivas decidieron apostarle a otro atacante con paso por la Selección Colombia, Kevin Serna, quien también pasa por su mejor momento en el fútbol brasileño con Fluminense, pero el club le habría comunicado que es intransferible, otro duro golpe para el equipo que dirige el estratega, Claudio Ubeda.

Lea también Sebastián Villa: confirmado en qué equipo jugará en 2026

El futbolista de 28 años pasará al menos una temporada más en manos del 'Flu', tomando en cuenta que mantiene un contrato vigente hasta diciembre de 2027, aunque se puede llegar a cambiar de opinión si la oferta es positiva tomando en cuenta el valor actual que tiene en el mercado y que ronda alrededor de los cinco millones de euros.

En otras noticias: Los conciertos también tienen que cumplirle al fútbol

¿Cómo le ha ido a Kevin Serna jugando con Fluminense?

El delantero colombiano arribó al fútbol brasileño en el segundo semestre de 2024 tras su paso por Perú jugando con la camiseta de Alianza Lima, desde entonces, ya ha tenido la oportunidad de jugar 89 partidos, más de 5.000 minutos en los que ya se ha podido reportar con 18 goles y 10 asistencias.