Brasil vs Ecuador EN VIVO HOY 5 de febrero - Sudamericano U20

Inicia una nueva edición del Sudamericano Femenino Sub 20 en donde una de las principales recompensas será la clasificación para la próxima Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 que se jugará en Polonia en el mes de septiembre.
La competencia inició con el debut de los partidos del Grupo A, en donde descansó Colombia y se vio la victoria por goleada 4-0 de Paraguay sobre Chile, prosiguió con la victoria de Uruguay 2-0 sobre Venezuela.
La fecha 1 cerraría con los compromisos del Grupo B, en donde descansará Argentina, se verá el duelo entre Perú y Bolivia, pero también el duelo entre Brasil vs Ecuador, partido que se llevará a cabo sobre las 16:00 hora Colombia.
Brasil vs Ecuador: cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U20 5 de febrero
El partido entre Brasil vs Ecuador por la primera fecha del Sudamericano Femenino U20 se disputará este jueves 5 de febrero a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Colombia, Ecuador y Perú: 16:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00
Bolivia y Venezuela: 17:00
Estados Unidos: 17:00
Tabla de posiciones - grupo A
- Paraguay - 3 puntos
- Venezuela - 3 puntos
- Colombia - No ha jugado
- Uruguay - 0 puntos
- Chile - 0 puntos