Brasil vs Ecuador EN VIVO HOY 5 de febrero - Sudamericano U20

Sudamericano femenino sub 20

Así podrá ver en vivo el partido entre Brasil vs Ecuador en el Sudamericano U20.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Inicia una nueva edición del Sudamericano Femenino Sub 20 en donde una de las principales recompensas será la clasificación para la próxima Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 que se jugará en Polonia en el mes de septiembre.

La competencia inició con el debut de los partidos del Grupo A, en donde descansó Colombia y se vio la victoria por goleada 4-0 de Paraguay sobre Chile, prosiguió con la victoria de Uruguay 2-0 sobre Venezuela.

La fecha 1 cerraría con los compromisos del Grupo B, en donde descansará Argentina, se verá el duelo entre Perú y Bolivia, pero también el duelo entre Brasil vs Ecuador, partido que se llevará a cabo sobre las 16:00 hora Colombia.

Brasil vs Ecuador: cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U20 5 de febrero

El partido entre Brasil vs Ecuador por la primera fecha del Sudamericano Femenino U20 se disputará este jueves 5 de febrero a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00

Tabla de posiciones - grupo A

  1. Paraguay - 3 puntos
  2. Venezuela - 3 puntos
  3. Colombia - No ha jugado
  4. Uruguay - 0 puntos
  5. Chile - 0 puntos

