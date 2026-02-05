¡Fin de la novela! James Rodríguez muy cerca de firmar con equipo de la MLS

Una de las novelas más largas en este mercado de fichajes es la de James Rodríguez, quien desde su salida de León de México ha sido vinculado con varios clubes del mundo, lo que ha generado todo tipo de reacciones entre los hinchas con los que fueron relacionados.

A pesar de los diferentes rumores, James Rodríguez ya tendría nuevo club para la temporada del 2026. Todo parece indicar que el colombiano se habría declinado por un sorprendente club de la MLS, que había realizado coqueteos con el volante y lo habría convencido para que esté en la MLS.

James Rodríguez cerca de firmar con el Minnesota United

Según varios medios de Estados Unidos, James Rodríguez acordó de palabra su llegada al Minnesota United FC para la presente temporada. El colombiano llegaría a las próximas horas a Minnesota para firmar su contrato y ser presentado como uno de los refuerzos más importantes de la MLS en el 2026.

Lea también James y los dos colombianos que encontraría en el Minnesota United

“James Rodríguez estará con Minnesota United al menos hasta el Mundial, donde dirigirá a Colombia. Minnesota United tuvo la menor posesión en la MLS el año pasado (39 %)… Se espera que eso cambie para 2026. Su lanzamiento de tiros libres solo aumentará esa fortaleza para los Loons”, aseguró Tom Bogert, periodista de MLS.

Cabe mencionar que James Rodríguez viajó en los últimos días a Estados Unidos para poder decidir su nuevo club, pues eran varios los clubes de la MLS que estaban interesados en el colombiano. Sin embargo, el Minnesota fue el que ganó la puja a los demás contrincantes.

James Rodríguez hará pretemporada con el Minessota

A falta de confirmación oficial, James Rodríguez hará pretemporada con Minnesota United sin ningún problema, dejando atrás rumores de que el colombiano no estaría con el club estadounidense preparando lo que será la temporada y que le ayudará al cucuteño a estar a punto para la Copa del Mundo.

Vale recordar que el primer juego que tendrá el Minnesota United en el 2026 será el 21 de febrero contra el Austin FC, donde se espera que el James tenga sus primeros minutos en el fútbol de la MLS.