Brasil vs Perú EN VIVO HOY 11 de febrero - Sudamericano U20

Inicia una nueva fecha del Sudamericano Femenino Sub 20 en donde una de las principales recompensas será la clasificación para la próxima Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 que se jugará en Polonia en el mes de septiembre.

La fecha 4 cerraría con los compromisos del Grupo B, en donde se verá el duelo entre Perú y Brasil, partido que se llevará a cabo sobre las 16:00 hora Colombia.

La ’verdeamarelha‘ llega con la obligación de sumar de a tres unidades para mantener la cima de la tabla de posiciones con un sólido invicto de tres victorias y nueve unidades que les dé la clasificación anticipada.

Mientras que por el lado de Perú el panorama no es tan alentador, ya que cuenta con tres puntos, pero todavía se mantiene con vida para clasificar a la siguiente instancia si saca un resultado positivo.

Brasil vs Perú : cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U20 11 de febrero

El partido entre Brasil vs Perú por la primera fecha del Sudamericano Femenino U20 se disputará este miércoles 11 de febrero a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00

