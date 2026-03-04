Brasil vs Venezuela EN VIVO HOY 4 de marzo - Amistoso internacional

Cada vez falta menos para que inicie el Mundial de Fútbol Femenino 2027 y promete convertirse en uno de los eventos más resonantes del deporte femenino, ya que será histórica por varias razones: se disputará por primera vez en Sudamérica, tendrá la participación de las mejores selecciones del mundo y pondrá foco en la continuidad del crecimiento exponencial del fútbol femenino.

El Mundial se llevará a cabo en Brasil desde el 24 de junio hasta el 25 de julio de 2027. Serán 32 equipos compitiendo en diversas ciudades anfitrionas a lo largo del país y, por ende, la 'canarinha' ya cuenta con su cupo asegurado, pero no puede bajar el rendimiento, por lo que prepara una serie de partidos amistosos en donde se enfrentará justamente contra Venezuela.

Lea también Jhon Arias contó a qué se habría dedicado si no fuese futbolista

Brasil vs Venezuela: cómo VER EN VIVO HOY amistoso 4 de marzo

El Mundial de Brasil 2027 se presenta como una plataforma para consolidar el crecimiento del fútbol femenino a nivel global. Tras el gran impacto de la edición 2023 en Australia y Nueva Zelanda, donde el torneo batió récords de audiencia y asistencia, las expectativas para 2027 son aún mayores. No solo se trata de la competencia deportiva, sino de la visibilidad para jugadoras, entrenadoras y toda la estructura de este deporte que ha ganado legitimidad y popularidad en cada edición.

El partido entre Brasil vs Venezuela rumbo a la Copa Mundial 2027, se disputará este miércoles 4 de marzo a partir de las 4:30 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en DAZN, Televen y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:30

Bolivia y Venezuela: 17:30

Estados Unidos: 17:30

México: 17:30

En otras noticias: Goles: Barcelona (3) vs. (0) Atlético de Madrid | Copa del Rey 2026

Otras selecciones se preparan con la SheBelieves Cup

La SheBelieves Cup 2026 se está disputando en Estados Unidos entre el 1 y el 7 de marzo de 2026, reuniendo a cuatro selecciones de alto nivel: Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia en un formato de todos contra todos con sede en Nashville, Columbus (Ohio) y Harrison, Nueva Jersey.

Este torneo, considerado uno de los más prestigiosos del calendario femenino fuera de las grandes competiciones oficiales, sirve como preparación para las clasificatorias y grandes desafíos internacionales futuros, como el Mundial femenino de 2027.