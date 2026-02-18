Brujas vs Atlético Madrid EN VIVO HOY miércoles 18 de febrero- Champions League

Comenzaron los playoff de ida de la Champions League y junto con ello se van definiendo a los equipos que llegarán con ventaja al último partido. En esta ocasión los protagonistas son Brujas vs Atlético Madrid, quienes pisará el terreno de juego del Estadio Jan Breydel para disputar los primeros 90 minutos de esta nueva instancia.

Brujas será el equipo que comience esta ronda auspiciando como local y llega con un buen presente deportivo, tanto a nivel nacional como internacional, ya que sumó dos victorias importantes en las últimas fechas de la Champions League y en la liga local se encuentra en la parte alta de la tabla de posiciones, justo en la tercera casilla con 50 unidades.

Mientras que por el lado del Atlético de Madrid el panorama es más desalentador, ya que perdió en el último duelo de la Champions League y en LaLiga completa tres partidos sin ver la victoria, sumando un empate y dos derrotas que lo deja en la cuarta casilla con 45 puntos.

Brujas vs Atlético Madrid: cómo VER EN VIVO HOY Champions League 18 de febrero

El partido Brujas vs Atlético Madrid por la octava fecha de la Champions League se disputará este miércoles 18 de febrero a partir de las 3:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 16:00

¿Cuándo es el partido de vuelta de Brujas vs Atlético Madrid en los playoff de la Champions League?

El partido de vuelta entre Club Brugge y Atlético de Madrid, correspondiente a la eliminatoria de playoff de la UEFA Champions League 2025-26, se jugará el martes 24 de febrero de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid.