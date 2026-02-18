Luz verde para el debut de James en Minnesota: fecha y horario del primer partido

El debut de James Rodríguez con Minnesota United está cerca. Este miércoles 18 de febrero, el futbolista colombiano recibió finalmente la visa de trabajo que le hacía falta para iniciar formalmente sus labores con el club de la MLS.

Hasta ahora, James no había podido integrarse a las prácticas grupales, ya que no contaba con el permiso legal para trabajar en Estados Unidos. Esa situación retrasó su adaptación al equipo y generó dudas sobre cuándo podría estar disponible para competir oficialmente.

Con el documento en regla, el volante creativo ya puede ser tenido en cuenta por el entrenador Cameron Knowles, siempre y cuando el cuerpo técnico considere que está en condiciones físicas y futbolísticas para sumar minutos.

Si bien el colombiano venía entrenando de manera diferenciada y poniéndose a punto en el aspecto físico, la falta de visa le impedía participar plenamente en la dinámica del grupo. Ahora, más allá de su estado físico, ya no existe impedimento administrativo para su convocatoria.

Próximo partido del Minnesota United

El primer partido de Minnesota en la nueva temporada de la MLS será en condición de visitante frente a Austin FC. Este compromiso, correspondiente a la primera fecha, se disputará el sábado 21 de febrero a las 8:30 p. m. (hora colombiana).

En ese escenario, James podría aparecer por primera vez con la camiseta de Minnesota si el cuerpo técnico decide incluirlo en la convocatoria. Sin embargo, no se descarta que Knowles prefiera darle algunos días más de preparación antes de lanzarlo a la competencia oficial.

En caso de no ser citado para el duelo ante Austin, el estreno del colombiano se daría en la segunda jornada del campeonato. Allí, Minnesota enfrentará a Cincinnati en condición de local, un contexto que parece más propicio para su presentación ante la afición.

Ese partido se jugará el sábado 28 de febrero a las 4:30 p. m. (hora colombiana), en el estadio de Minnesota. Por tratarse del primer encuentro en casa de la temporada, todo apunta a que sería el escenario ideal para que James tenga sus primeros minutos.

Así las cosas, el debut de James Rodríguez depende ahora exclusivamente de una decisión técnica y de su puesta a punto física. Con la visa en mano, el camino quedó despejado para que el colombiano comience oficialmente su etapa en la MLS.