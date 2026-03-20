Bustos analiza los rivales de Millonarios: hoja de ruta en la Copa Sudamericana

El director técnico de Millonarios, Fabián Bustos, analizó el grupo que afrontará su equipo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, destacando la exigencia de los rivales y la necesidad de competir con inteligencia para avanzar de ronda.

Bustos insistió en que se trata de un grupo parejo, donde no hay margen para la confianza excesiva. En ese sentido, remarcó la importancia de sumar puntos fuera de casa y hacerse fuerte en condición de local como claves para la clasificación.

El mensaje del entrenador fue claro: respeto por todos los rivales y enfoque total en el rendimiento propio. Millonarios, con esta hoja de ruta, buscará abrirse camino en un grupo competitivo con el objetivo de avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

Duros rivales para Millonarios en la Copa Sudamericana

El estratega comenzó refiriéndose a São Paulo, al que calificó como el rival de mayor peso. “Es un equipo histórico, con mucho potencial y que ha arrancado muy bien en el Brasileirao, compartiendo el primer lugar”, señaló, dejando claro que será una de las pruebas más complejas del grupo.

Sobre O'Higgins, Bustos destacó el trabajo colectivo y el orden táctico. El entrenador recordó los recientes enfrentamientos del equipo chileno ante Deportes Tolima en la fase previa de la Libertadores, donde, según su análisis, dejó una buena imagen tanto en casa como de visitante. “Es un equipo duro, con un cuerpo técnico que trabaja bien. Hizo buenos partidos y hay que tenerlo muy en cuenta”, afirmó.

En cuanto a Boston River, el técnico subrayó el contexto de cambio que atraviesa el club uruguayo. Si bien no ha tenido un buen inicio en su liga local, la llegada de un nuevo entrenador podría generar una reacción en su rendimiento. “Seguramente con el cambio van a mejorar”, apuntó.

Fecha 1: O’Higgins Vs Millonarios

Fecha 2: Millonarios Vs Boston River

Fecha 3: Millonarios Vs São Paulo

Fecha 4: Boston River Vs Millonarios

Fecha 5: São Paulo Vs Millonarios

Fecha 6: Millonarios Vs O’Higgins