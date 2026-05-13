Calendario y fixture del Grupo C del Mundial 2026

La cuenta regresiva para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial llegó a menos de 30 días y las selecciones se empiezan a poner a punto para llevar a cabo una buena participación, en donde sin duda alguna uno de los grupos más complejos será el C en donde hay selecciones protagonistas del título.

La fase de grupos será una de las más intensas tomando en cuenta que ahora hay más selecciones participantes, entre las cuales se encuentran Brasil, Marruecos, Escocia y Haití justo en el Grupo C, cuatro selecciones con estilos muy diferentes que buscarán avanzar a la siguiente ronda en el primer Mundial de 48 equipos de la historia.

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Así quedó el fixture del Grupo C

La gran favorita del Grupo C será Brasil, que llega como una de las candidatas al título y con la presión de conquistar una nueva Copa del Mundo. Los sudamericanos compartirán zona con un Marruecos que viene de consolidarse como una de las selecciones más competitivas del fútbol africano, además de una Escocia que regresa con ilusión tras varias buenas campañas internacionales. Haití, por su parte, intentará convertirse en la gran sorpresa del grupo.

Fecha 1:

13 de junio: Brasil vs. Marruecos (MetLife Stadium, NJ). 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú

Brasil vs. Marruecos (MetLife Stadium, NJ). 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú 13 de junio: Haití vs. Escocia (Gillette Stadium, Boston). 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú

Fecha 2:

19 de junio: Escocia vs. Marruecos (Gillette Stadium). 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú

Escocia vs. Marruecos (Gillette Stadium). 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú 19 de junio: Brasil vs. Haití (Lincoln Financial Field, Filadelfia). 7:00 pm CDMX | 8:00 pm Ecuador, Colombia, Perú

Fecha 3:

24 de junio: Escocia vs. Brasil (Hard Rock Stadium, Miami). 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú

Escocia vs. Brasil (Hard Rock Stadium, Miami). 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú 24 de junio: Marruecos vs. Haití (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). 4:00 pm CDMX | 5:00 pm Ecuador, Colombia, Perú

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¿Cuándo inicia el Mundial 2026 y cuándo es la final?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, convirtiéndose en el primer estadio de la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas.

La gran final del torneo se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, escenario ubicado en el área metropolitana de Nueva York.