Calendario y fixture del grupo K del Mundial 2026

El grupo K de la Copa del Mundo 2026 está integrado por varias selecciones que están llamadas a ser protagonistas, teniendo en cuenta su historial en el certamen y las figuras que hacen partes de sus respectivas nóminas.

La zona la componen Portugal, Colombia, la República Democrática del Congo y Uzbekistán.

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Sin duda, el seleccionado de Portugal es el máximo favorito a liderar el grupo y hasta luchar por llegar a la final del certamen, teniendo en cuenta la presencia de figuras como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes entre otras.

Por otro lado, la Selección de Colombia genera gran expectativa, después de haber sido segunda en la más reciente Copa América y además por contar con futbolistas como Luis Fernando Díaz y Luis Javier Suárez, que brillaron en la temporada europea con Bayern Múnich y Sporting CP, respectivamente.

Finalmente, la República Democrática del Congo y Uzbekistán tratarán de dar la sorpresa en el certamen.

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Así está conformado el grupo K del Mundial

Portugal

República Democrática del Congo

Uzbekistán

Colombia

Calendario y Fixture del grupo K en el Mundial

Fecha 1 - 17 de junio

Portugal Vs RD Congo

Hora: 12:00 P.M.

NRG Stadium, Houston

Uzbekistán Vs Colombia

Hora: 9:00 P.M.

Estadio Banorte, Ciudad de México

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Fecha 2 - 23 de junio

Portugal Vs Uzbekistán

Hora: 12:00 P.M.

RG Stadium, Houston

Colombia Vs RD Congo

Hora: 9:00

Estadio Akron, Guadalajara

Fecha 3 - 27 de junio

Colombia Vs Portugal

Hora: 6:30 P.M.

Hard Rock Stadium, Miami

RD Congo Vs Uzbekistán

Hora: 6:30 P.M.

Mercedes Benz Stadium, Atlanta