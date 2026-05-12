Calendario y fixture del grupo K del Mundial 2026

El grupo K de la Copa del Mundo 2026 está integrado por varias selecciones que están llamadas a ser protagonistas, teniendo en cuenta su historial en el certamen y las figuras que hacen partes de sus respectivas nóminas.
La zona la componen Portugal, Colombia, la República Democrática del Congo y Uzbekistán.
Sin duda, el seleccionado de Portugal es el máximo favorito a liderar el grupo y hasta luchar por llegar a la final del certamen, teniendo en cuenta la presencia de figuras como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes entre otras.
Por otro lado, la Selección de Colombia genera gran expectativa, después de haber sido segunda en la más reciente Copa América y además por contar con futbolistas como Luis Fernando Díaz y Luis Javier Suárez, que brillaron en la temporada europea con Bayern Múnich y Sporting CP, respectivamente.
Finalmente, la República Democrática del Congo y Uzbekistán tratarán de dar la sorpresa en el certamen.
Así está conformado el grupo K del Mundial
Portugal
República Democrática del Congo
Uzbekistán
Colombia
Calendario y Fixture del grupo K en el Mundial
Fecha 1 - 17 de junio
Portugal Vs RD Congo
Hora: 12:00 P.M.
NRG Stadium, Houston
Uzbekistán Vs Colombia
Hora: 9:00 P.M.
Estadio Banorte, Ciudad de México
Fecha 2 - 23 de junio
Portugal Vs Uzbekistán
Hora: 12:00 P.M.
RG Stadium, Houston
Colombia Vs RD Congo
Hora: 9:00
Estadio Akron, Guadalajara
Fecha 3 - 27 de junio
Colombia Vs Portugal
Hora: 6:30 P.M.
Hard Rock Stadium, Miami
RD Congo Vs Uzbekistán
Hora: 6:30 P.M.
Mercedes Benz Stadium, Atlanta