Calendario y fixture del grupo D del Mundial 2026

La expectativa por el Mundial 2026 sigue creciendo, ya que quedan tan solo 27 días para que se dispute una nueva edición de la cita orbital en donde uno de los grupos más "parejos" es el Grupo D, pero promete partidos intensos y una lucha muy pareja por la clasificación a la siguiente ronda.

Con Estados Unidos encabezando el grupo al ser una de las selecciones anfitrionas, la exigencia será más grande y la presión la llegarán a sentir también los otros protagonistas, Paraguay, Australia y Turquía, los cuales comenzarán a tener acción con el siguiente fixture y fechas.

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Así quedó el fixture del Grupo D del Mundial

El Grupo D quedó conformado por Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. La presencia del combinado estadounidense como anfitrión convierte a esta zona en una de las más mediáticas del torneo, especialmente por el ambiente que se vivirá en los estadios norteamericanos.

Desde el inicio, cada punto será clave en un formato que ahora cuenta con 48 equipos y 104 partidos, hará que cada encuentro tenga una enorme importancia desde el comienzo en donde en la primera instancia clasificarán los dos primeros de cada grupo y también a varios de los mejores terceros lugares.

Fecha 1

Estados Unidos vs. Paraguay

12 de junio de 2026

8:00 p. m. (hora Colombia)

12 de junio de 2026 8:00 p. m. (hora Colombia) Australia vs. Turquía

13 de junio de 2026

11:00 p. m. (hora Colombia)

Fecha 2

Turquía vs. Paraguay

19 de junio de 2026

11:00 p. m. (hora Colombia)

19 de junio de 2026 11:00 p. m. (hora Colombia) Estados Unidos vs. Australia

19 de junio de 2026

2:00 p. m. (hora Colombia)

Fecha 3

Turquía vs. Estados Unidos

25 de junio de 2026

9:00 p. m. (hora Colombia)

25 de junio de 2026 9:00 p. m. (hora Colombia) Paraguay vs. Australia

25 de junio de 2026

San Francisco

9:00 p. m. (hora Colombia)

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¿Cuándo inicia el Mundial 2026 y cuándo es la final?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, convirtiéndose en el primer estadio de la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas.

La gran final del torneo se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, escenario ubicado en el área metropolitana de Nueva York.