Calendario y fixture del grupo H del Mundial 2026

Cada vez falta menos para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como es bien sabido, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. La cuenta regresiva continúa.



“La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la edición más grande en la historia: 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede en Canadá, México y Estados Unidos. El viernes 5 de diciembre se realizó en Washington el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 26 que conformó los doce grupos de la cita máxima que comenzará el próximo 11 de junio”, dice el ente rector del deporte rey.

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Estados Unidos, Canadá y México

“El torneo se celebrará en Norteamérica luego de 32 años, siendo Estados Unidos 1994 el último antecedente. La Selección argentina defenderá el título luego de quedarse con la estrella tras vencer por penales a Francia en la final de la Copa Mundial 2022”, añade.



Cada uno de los grupos del Mundial, se espera, esté entretenido de inicio a fin y en estos entra, claramente, el H, que está conformado por la selección de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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La primera y segunda fecha

El lunes 15 de junio se jugará la primera fecha de esta zona. España se verá las caras con Cabo Verde a las 11:00 a. m., hora colombiana, en el estadio Mercedes Benz de Atlanta. Arabia Saudita y Uruguay se van a enfrentar en el Hard Rock Stadium de Miami a las 5:00 p. m.



El domingo 21 estas selecciones disputarán la segunda jornada. España y Arabia Saudita se cruzarán a las 11:00 a. m. en el Mercedes Benz. Luego, a las 5:00 p. m. en el Hard Rock Stadium, Uruguay y Cabo Verde disputarán su juego.

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La tercera jornada

Y la última fecha se llevará a cabo el viernes 26 de junio. A las 7:00 p. m. Uruguay jugará contra España en el estadio Akron de Guadalajara y a la misma hora harán lo propio Cabo Verde y Arabia Saudita en el estadio NRG de Houston.



Las emociones de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se podrán vivir y palpitar a través de la señal del Canal RCN y la aplicación del Canal RCN. No hay excusa para perderse lo mejor del certamen orbital.





