Cali, América y un club bogotano 'pelean' por polémico delantero colombiano

Siguen las noticias en el presente mercado de fichajes, donde el fútbol colombiano no es ajeno a estos movimientos y los equipos que no harán presencia en la final de la Liga BetPlay 2025-II, como es el caso del Deportivo Caliy el América.

Y es que en las últimas horas se dio a conocer una información del periodista Alexis Rodríguez de Win Sports que pone a estos clubes vallecaucanos (junto con otro muy importante de Bogotá) interesados en los servicios de un delantero colombiano que milita desde 2021 en el fútbol mexicano.

El polémico fichaje que busca Cali, América y un importante club bogotano

Se trata de Mauro Manotas, atacante nacido en el Departamento de Atlántico que ha rescindido el contrato que tenía con el Atlas de México y a partir de ahora ya puede negociar con cualquier equipo para un posible fichaje.

El centro delantero de 30 años, que desde el 2015 emigró al fútbol de los Estados Unidos para jugar en el Houston Dynamo y luego pasó a Tijuana en 2021 para después militar en los ‘zorros’ del arquero Camilo Vargas (a partir de junior de 2022), llama la atención que desde hace dos temporadas haya sido relegado al equipo Sub-20 del Atlas.





Mauro Manotas y el antecedente que interesa a equipos colombianos

Cuesta entender que este delantero que no juega en partidos de Primera División desde hace mucho tiempo, sea apetecido por varios clubes importantes en Colombia, sin embargo, la razón del interés puede radicar por su trayectoria en el fútbol extranjero y también por ser el segundo máximo goleador en la historia del Houston Dynamo de la MLS.

Una cifra de 64 goles en 164 partidos que demuestran su poder en zona de ataque, algo que sin duda puede llamar la atención de los clubes colombianos como Cali y América, más sabiendo que como agente libre no se tendría que pagar alguna cláusula y llegaría a un costo más económico, solo negociando su salario.