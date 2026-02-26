Cambios en el calendario de James Rodríguez y el Minnesota en la MLS

Minnesota United FC del mediocampista colombiano James David Rodríguez inició la temporada 2026 de la MLS con un importante empate en condición de visita frente al Austin FC.

En la segunda fecha, programada para este sábado 28 de febrero, 'The Loons' enfrentará como local en el Allianz Field a Football Club Cincinnati en el duelo que podría servir de debut de James, quien ya se ha sumado a los trabajos con sus compañeros bajo las órdenes Cameron Knowles.

Cambios en el calendario del Minnesota United FC

De cara a la continuidad de la temporada regular en la MLS, el Minnesota United FC confirmó este jueves 26 de febrero importantes cambios en su calendario.

El duelo contra Vancouver Whitecaps FC, válido por la cuarta semana, cambió su programación y ya no se jugará el sábado 14 de marzo y ahora se llevará a cabo el domingo 15 de marzo.

Por otro lado, el encuentro como local frente a LAFC se mantendrá el sábado 25 de abril, pero comenzará tres horas después de la programación inicial.

Finalmente, el duelo frente a Real Salt Lake por la semana 15 se jugará el sábado 23 de mayo a las 4:30 de la tarde, horario colombiano.

James está listo para su debut

Después de ser presentado oficialmente como jugador del Minnesota United FC, James Rodríguez recibió su respectiva visa de trabajo y se sumó a los trabajos bajos las órdenes de Cameron Knowles.

El colombiano ha demostrado estar en plenitud de condiciones físicas y según se conoció tendría todo listo para debutar este fin de semana frente al Football Club Cincinnati en condición de local en el Allianz Field.