James genera dudas en Minnesota: comunicado cambiaría fecha de su debut

Para nadie es un secreto que el boom de la MLS en este 2026 tiene nombre y apellido por el fichaje de James Rodríguez que acabó los rumores de su futuro y firmó un contrato por estos meses con el Minnesota United. Los minesotanos dieron un golpe en el mercado con esta contratación top.

Tras su llegada a Estados Unidos, James Rodríguez no pudo entrenar por no tener la visa de trabajo. Logró arreglar esa situación y el martes 24 de febrero estuvo presente en el primer entrenamiento junto con todo el grupo y en estos días antes de enfrentar al Cincinnati el sábado 28 espera estar en ese encuentro.

Cameron Knowles dejó claro que hay que esperar a James Rodríguez, dado que no quieren arriesgarlo y que quieren que tenga buenas condiciones físicas para poder debutar. Justamente, en el partido anterior frente al Austin FC no estuvo por la falta de entrenamientos. ¿Debutará ante Cincinnati FC?

EL COMUNICADO DEL MINNESOTA UNITED QUE COMPLICARÍA EL DEBUT DE JAMES RODRÍGUEZ

Con apenas tres entrenamientos del ‘10’, Minnesota United tendrá que afrontar el primer reto en condición de local ante el Cincinnati FC. Sin embargo, todo parece indicar que el debut del colombiano no estaría asegurado para ese encuentro de la segunda fecha de la MLS.

En la página del Minnesota United escribieron que será un vibrante duelo entre James Rodríguez y el brasileño Evander, pero, que ninguno de los dos está confirmado para jugar, “estos dos números 10 son capaces de hacer cosas increíbles con el balón en los pies, y aunque su presencia en la cancha hace que cualquier partido sea más entretenido, puede que no tengamos el privilegio de verlos enfrentarse este fin de semana”.

Sobre el brasileño y el colombiano reseñaron que, “el estado de Evander es cuestionable tras verse obligado a abandonar el partido contra Atlanta por lesión. James es cuestionable debido a su ritmo de juego tras obtener su visa de trabajo oficial. Una vez que tenga la oportunidad de integrarse al equipo, probablemente se incorporará gradualmente a la alineación, pero no está claro si eso comenzará este fin de semana”.

De hecho, en el club afirman que Cameron Knowles podría utilizar la misma nómina para enfrentar al Cincinnati, “¿regresarán los Loons con la misma alineación que sumó un punto en el primer partido o cambiarán las cosas después de tener la oportunidad de ver el plan de juego en acción?”.

En caso de que no logre debutar en este partido frente al Cincinnati por decisión técnica y por esperarlo, su estreno podría ser en Nashville el sábado 7 de marzo a partir de las 8:30 de la noche en horario colombiano. Seguramente llegará con más sesiones de entrenamiento para poder estar desde el arranque.

Vale la pena acotar que, en el comunicado del Minnesota dudan con la presencia en este fin de semana en condición de local, pero, que lo más propicio en caso de que lo convoquen es que sea suplente. Habrá que esperar qué decisión tomará Cameron Knowles para el juego del sábado ante el Cincinnati FC.