Canadá, con un gol agónico, venció a Sudáfrica y se metió en octavos del Mundial

Canadá sufrió hasta el último suspiro, pero consiguió el objetivo. La selección norteamericana derrotó 1-0 a Sudáfrica en Los Ángeles y se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto canadiense, que había terminado segundo del grupo B, se encontró con una selección sudafricana que, tras finalizar segunda de la zona A, planteó un partido muy disputado y con pocas opciones claras de gol.

Resumen de Sudáfrica 0-1 Canadá

Durante buena parte del compromiso, Sudáfrica tuvo mayor posesión del balón. Sin embargo, ese dominio no se tradujo en peligro real sobre el arco canadiense, ya que apenas logró seis remates, de los cuales solo dos fueron con dirección a portería.

Canadá, por su parte, fue mucho más práctico. Con transiciones rápidas y mayor profundidad en ataque, generó varias oportunidades y poco a poco convirtió a Ronwen Williams en una de las figuras del encuentro.

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El arquero sudafricano respondió en repetidas ocasiones para mantener el empate, pero la insistencia canadiense nunca cesó. En total, el equipo norteamericano registró 14 remates, siete de ellos entre los tres palos.

Con el paso de los minutos, todo apuntaba a que el primer partido de los 16avos. de final se definiría en el tiempo suplementario. Sudáfrica resistía y Canadá seguía buscando el gol que le diera la clasificación.

La recompensa llegó en el segundo minuto de adición. Cuando se jugaba el 90+2, Stephen Eustáquio recibió cerca del área y sacó un remate bien ubicado que se metió junto al palo, dejando sin opciones a Ronwen Williams para decretar el 1-0 definitivo.

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El tanto desató la celebración de los aficionados canadienses en el estadio de Los Ángeles, ya que el equipo anfitrión evitó el alargue y aseguró su presencia entre las 16 mejores selecciones del campeonato.

Rival de Canadá en octavos de final del Mundial

Ahora, Canadá espera por su rival en los octavos de final. El conjunto norteamericano enfrentará al ganador de la llave entre Países Bajos y Marruecos, compromiso que se disputará este lunes 29 de junio en Guadalajara.