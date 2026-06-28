Mundial 2026: confirmados todos los cruces de 16avos. de final

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin y quedaron definidos los 16 enfrentamientos que marcarán el inicio de la ronda de eliminación directa. Por primera vez en la historia del torneo, esta instancia contará con dieciseisavos de final, una novedad producto de la ampliación del campeonato a 48 selecciones.

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Con el nuevo formato, el margen de error desaparece. A partir de ahora, todos los partidos serán a eliminación directa y los ganadores avanzarán a los octavos de final, mientras que los derrotados se despedirán del certamen más importante del fútbol mundial.

Entre los cruces más atractivos aparecen Brasil frente a Japón, Francia contra Suecia y Portugal ante Croacia. Además, la Selección Colombia, que terminó como líder del grupo K con siete puntos, se medirá a Ghana tras superar la fase de grupos de manera invicta.

La programación de los 16avos. de final se desarrollará entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio en diferentes sedes de Estados Unidos, México y Canadá, los tres países organizadores de esta edición del Mundial.

Programación de 16avos. de final del Mundial

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs Canadá

2:00 p. m. - Los Ángeles

Lunes 29 de junio

Brasil vs Japón

12:00 m. - Houston

Alemania vs Paraguay

3:30 p. m. - Boston

Países Bajos vs Marruecos

8:00 p. m. - Monterrey

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs Noruega

12:00 m. - Dallas

Francia vs Suecia

4:00 p. m. - Nueva York

México vs Ecuador

8:00 p. m. - Ciudad de México

Lea también James y Lorenzo celebraron el empate ante Portugal y la clasificación a 16avos. de final

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs RD Congo

11:00 a. m. - Atlanta

Bélgica vs Senegal

3:00 p. m. - Seattle

Estados Unidos vs Bosnia

7:00 p. m. - San Francisco

Jueves 2 de julio

España vs Austria

2:00 p. m. - Los Ángeles

Portugal vs Croacia

6:00 p. m. - Toronto

Suiza vs Argelia

10:00 p. m. - Vancouver

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

1:00 p. m. - Dallas

Argentina vs Cabo Verde

5:00 p. m. - Miami

Colombia vs Ghana

8:30 p. m. - Kansas