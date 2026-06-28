Mundial 2026: confirmados todos los cruces de 16avos. de final

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin y quedaron definidos los 16 enfrentamientos que marcarán el inicio de la ronda de eliminación directa. Por primera vez en la historia del torneo, esta instancia contará con dieciseisavos de final, una novedad producto de la ampliación del campeonato a 48 selecciones.
Con el nuevo formato, el margen de error desaparece. A partir de ahora, todos los partidos serán a eliminación directa y los ganadores avanzarán a los octavos de final, mientras que los derrotados se despedirán del certamen más importante del fútbol mundial.
Entre los cruces más atractivos aparecen Brasil frente a Japón, Francia contra Suecia y Portugal ante Croacia. Además, la Selección Colombia, que terminó como líder del grupo K con siete puntos, se medirá a Ghana tras superar la fase de grupos de manera invicta.
La programación de los 16avos. de final se desarrollará entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio en diferentes sedes de Estados Unidos, México y Canadá, los tres países organizadores de esta edición del Mundial.
Programación de 16avos. de final del Mundial
Domingo 28 de junio
Sudáfrica vs Canadá
2:00 p. m. - Los Ángeles
Lunes 29 de junio
Brasil vs Japón
12:00 m. - Houston
Alemania vs Paraguay
3:30 p. m. - Boston
Países Bajos vs Marruecos
8:00 p. m. - Monterrey
Martes 30 de junio
Costa de Marfil vs Noruega
12:00 m. - Dallas
Francia vs Suecia
4:00 p. m. - Nueva York
México vs Ecuador
8:00 p. m. - Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs RD Congo
11:00 a. m. - Atlanta
Bélgica vs Senegal
3:00 p. m. - Seattle
Estados Unidos vs Bosnia
7:00 p. m. - San Francisco
Jueves 2 de julio
España vs Austria
2:00 p. m. - Los Ángeles
Portugal vs Croacia
6:00 p. m. - Toronto
Suiza vs Argelia
10:00 p. m. - Vancouver
Viernes 3 de julio
Australia vs Egipto
1:00 p. m. - Dallas
Argentina vs Cabo Verde
5:00 p. m. - Miami
Colombia vs Ghana
8:30 p. m. - Kansas